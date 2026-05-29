"Бензин на АЗС не подорожчає": у Мінекономіки прокоментували обов’язкове додавання 5% біоетанолу з 1 липня

Бензин на українських АЗС не подорожчає після запровадження з 1 липня 2026 року обов’язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів відповідно до стандартів Е5 та Е10. Частина мереж уже реалізує пальне з біоетанолом без підвищення вартості, а подекуди воно навіть коштує дешевше за звичайний бензин.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Біоетанол виробляється в Україні, що дозволяє знизити логістичні витрати та утримувати доступну собівартість бензину. Абсолютна більшість автомобілістів може бути спокійна за технічний стан свого транспорту. Двигуни, випущені після 2000 року, вже адаптовані до використання бензину з часткою біоетанолу", – наголосив Висоцький.

Він заперечив занепокоєння щодо можливого дефіциту кукурудзи та впливу на продовольчий ринок.

"Для виробництва необхідного Україні обсягу біоетанолу – близько 200-300 тис. тонн на рік – потрібно приблизно 600-800 тис. тонн кукурудзи. Водночас Україна щороку вирощує близько 30 млн тонн цієї культури. Тому це не становить ризику для продовольчої безпеки. Навпаки, у процесі виробництва біоетанолу утворюються цінні високобілкові корми, що збільшує доступ до протеїнів у тваринництві та сприяє здешевленню виробництва м’яса", – зазначив Висоцький.

За його словами, нові вимоги не створять додаткового навантаження для аграріїв, зокрема через необхідність переобладнання резервуарів для зберігання пального, оскільки аграрна техніка здебільшого працює на дизелі.

"Україна розглядає біоетанол як перспективний експортний напрям. Сьогодні виробничі потужності вже дозволяють виготовляти щонайменше вдвічі більше біоетанолу, ніж внутрішній попит", – підсумував Висоцький.

Як повідомлялося, у червні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує додавати до бензинів з октановим числом нижче 98 щонайменше 5% біопалива, за винятком пального для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та формування мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Україна експортувала 111,2 тис. тонн біоетанолу, що на 11,9% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільші обсяги експорту фіксувалися у лютому, березні та квітні, тоді як найнижчі показники припали на вересень, жовтень і листопад.