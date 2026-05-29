Кабмін цьогоріч витратить на підтримку бізнесу 40 мільярдів, наступного року обсяг допомоги збільшать, ‒ Соболев

Кабінет міністрів України у 2026 році планує спрямувати 35-40 млрд грн на програми прямої підтримки бізнесу у форматі грантів та інших фінансових інструментів.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболев під час конференції Forbes Money, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Загалом щороку ми виділяємо 35-40 млрд на програми для бізнесу. Найбільша з них ‒ це "5-7-9%". І, наприклад, для енергетики ми її розширили, там прибрали кордони, буде нова програма на 0,5 млрд грн для фінансування енергетики для проєктів до 25 млн євро. І я гадаю, що наступного року ми навіть розширимо обсяги допомоги бізнесу, тому що ми бачимо ‒ це допомагає", ‒ зазначив міністр.

За його словами, нова програма на 500 млн грн, орієнтована на великі компанії, дозволить фінансувати масштабні енергетичні проєкти. Він також зазначив, що через воєнні ризики інвестори вимагають вищої прибутковості, а загальний рівень ризиків в Україні залишається підвищеним.

У цьому контексті ключовим завданням є створення фінансових інструментів, які дозволять частково перекладати ці ризики на державу. Це, за словами Соболева, необхідно для конкурентної боротьби за інвестиції з сусідніми країнами. Такі механізми вже тестуються під час воєнного стану, щоб після завершення війни їх можна було оперативно масштабувати.

Серед інших ініціатив на 2026 рік міністр назвав компенсацію капітальних витрат через податкові механізми. Відповідний законопроєкт уже ухвалено в першому читанні, наразі тривають консультації з МВФ щодо підготовки до другого читання. Механізм передбачає податкові пільги для покриття капітальних інвестицій за аналогією з індустріальними парками з подальшим поширенням на всю країну.

Окремо він відзначив запровадження локалізації в оборонних закупівлях для спрямування державних коштів на українських виробників, а також запуск програми "промислового Рамштайну". Її адмініструватиме Національна установа розвитку (НУР) ‒ державний банк розвитку, створений минулого року.

