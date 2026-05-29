Яким буде курс валют на початку літа: Нацбанк встановив офіційні значення на 1 червня

Гривня просіла відносно євро на 11 копійок, а щодо долара США падіння номінальне – 0,0027 грн, свідчать дані Національного банку України.

Так, за підсумками торгів на міжбанку, НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 червня:

до долара США – 44,2680 грн (проти 44,2653 грн 29 травня);

до євро – 51,5545 грн (проти 51,4363 грн 29 травня).

Нагадаємо, 28 травня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,2996 грн/$.

Раніше повідомлялося, що українці скоротили купівлю валюти до мінімуму за понад пів року.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.