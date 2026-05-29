Середня зарплата в Україні за місяць зросла всього на 159 гривень. Де платять найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата в Україні в квітні цього року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше порівняно із березнем.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

Де платять найбільше

Регіонами з найвищим рівнем оплати праці є:

  • 48 003 грн – Київ,
  • 30 584 грн – Київська область.

Де платять найменше

Найнижчі зарплати в таких регіонах:

  • 21 199 грн – Кіровоградська область,
  • 21 687 грн – Чернівецька область.

Сфери діяльності

Найвищі зарплати в Україні – в сфері інформації та телекомунікації: 77 861 грн. 

Найнижчі – в сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку: 19 855 грн.

Заборгованість

Борги з виплати заробітної плати станом на 1 травня 2026 року становлять 3,7 млрд грн.

Попередні показники

Як повідомлялося, середня заробітна плата працівників в Україні в березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30 356 грн.

У лютому 2026 року рівень середньої заробітної плати в Україні досяг 28 321 грн, демонструючи зростання на 22,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У травні повідомлялося, що середня зарплата працівників облдержадміністрацій за рік зросла на понад 10 тис. грн.

Середній розмір нарахованої заробітної плати в березні для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн, для працівників обласного рівня – 35,8 тис. грн.

159грн ))

кінець Епохи Бідності - початок Епохи Zельоних Злиднів
29.05.2026 17:41 Відповісти
Найнижчі - в сферах мистецтва...
Посередній музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років.
29.05.2026 17:51 Відповісти
Вже можна пів кіля напівпристойної ковбаси купити. Турбота відчувається серцем. )
29.05.2026 18:06 Відповісти
Ковбасу не корисно їсти. Там багато усякої хімії і роблять її з неякісого мяса. Краще капусту (можна сиру, можна варену, можна й печену). Вона 100% корисніша ковбаси. Я вже 5 років живу на капусті і поки що живий і не "мекаю"
29.05.2026 18:24 Відповісти

