Середня зарплата в Україні за місяць зросла всього на 159 гривень. Де платять найбільше?. ІНФОГРАФІКА
Середня заробітна плата в Україні в квітні цього року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше порівняно із березнем.
Про це повідомили в Державній службі статистики.
Де платять найбільше
Регіонами з найвищим рівнем оплати праці є:
- 48 003 грн – Київ,
- 30 584 грн – Київська область.
Де платять найменше
Найнижчі зарплати в таких регіонах:
- 21 199 грн – Кіровоградська область,
- 21 687 грн – Чернівецька область.
Сфери діяльності
Найвищі зарплати в Україні – в сфері інформації та телекомунікації: 77 861 грн.
Найнижчі – в сферах мистецтва, спорту, розваг та відпочинку: 19 855 грн.
Заборгованість
Борги з виплати заробітної плати станом на 1 травня 2026 року становлять 3,7 млрд грн.
Попередні показники
Як повідомлялося, середня заробітна плата працівників в Україні в березні зросла на 7,2% порівняно з лютим 2026 року і склала 30 356 грн.
У лютому 2026 року рівень середньої заробітної плати в Україні досяг 28 321 грн, демонструючи зростання на 22,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У травні повідомлялося, що середня зарплата працівників облдержадміністрацій за рік зросла на понад 10 тис. грн.
Середній розмір нарахованої заробітної плати в березні для працівників апаратів центральних органів виконавчої влади становив 58,64 тис. грн, для працівників обласного рівня – 35,8 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кінець Епохи Бідності - початок Епохи Zельоних Злиднів
Посередній музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років.