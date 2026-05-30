В Україні запускають оновлені підходи до зайнятості людей з інвалідністю: ухвалено два порядки

Кабінет Міністрів України затвердив два нормативні порядки, необхідні для впровадження оновленого законодавства щодо права осіб з інвалідністю на працю. Рішення охоплюють контроль за дотриманням роботодавцями нормативу робочих місць, а також процедуру оцінювання роботодавців, які можуть претендувати на пільги за створення таких робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Перший документ регламентує систему контролю за виконанням встановленого нормативу робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю.

Це має:

забезпечити єдине застосування вимог законодавства;

посилити ефективність державного нагляду;

усунути правову невизначеність.

Для роботодавців це означає чіткі правила та зрозумілі критерії оцінки виконання вимог.

Другий порядок визначає механізм оцінювання роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю та можуть отримувати відповідні пільги. Він встановлює процедуру перевірки відповідності критеріям і порядок надання офіційного висновку.

Кого стосується цей порядок:

підприємств та підприємців, які здійснюють трудову інтеграцію осіб з інвалідністю;

підприємств захищеного працевлаштування, що ведуть некомерційну господарську діяльність.

За результатами оцінювання роботодавець отримує висновок про відповідність критеріям, який впливає на набуття або втрату відповідного статусу та застосування передбачених законом пільг.

Очікується, що ухвалені порядки сприятимуть:

підвищенню рівня зайнятості людей з інвалідністю;

розширенню кількості робочих місць для них;

спрощенню правил для роботодавців;

прозорішому застосуванню податкових і соціальних пільг;

посиленню державного контролю за дотриманням нормативів;

розвитку більш інклюзивного та безбар’єрного ринку праці.

Нагадаємо, від початку 2022 року українські суди ухвалили 1 992 рішення у справах, пов’язаних із невиконанням роботодавцями нормативу щодо працевлаштування осіб з інвалідністю.

Як повідомлялося, у середньому роботодавці, які торік не виконали встановлені вимоги щодо працевлаштування людей з інвалідністю, сплачують близько 317 тис. грн штрафів. За рік середній розмір таких санкцій зріс на 20%.