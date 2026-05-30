В Україні у 98% випадків суд дозволяє шлюб неповнолітніх: які основні підстави?. ІНФОГРАФІКА
За останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення у справах щодо дозволу на шлюб неповнолітніх. Попри суспільно чутливий характер цієї теми, у 98% випадків суди ставали на бік заявників і задовольняли відповідні звернення, тоді як відмовлено було лише у 48 справах.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Динаміка розгляду справ
Найбільшу кількість таких рішень зафіксовано у 2021 році ‒ 790. Надалі спостерігається поступове зниження: у 2022 році розглянуто 641 справу, у 2025 році ‒ 356. Від початку поточного року ухвалено вже 92 рішення.
Регіональний розподіл
За регіональним розподілом найбільше справ щодо шлюбів неповнолітніх розглянули у таких регіонах:
- Львівщина ‒ 240;
- Вінниччина ‒ 187;
- Дніпропетровщина ‒ 175;
- Рівненщина ‒ 164;
- Волинь ‒ 164.
Найменше таких справ за п’ятирічний період зафіксовано у:
- Луганській області ‒ 12;
- Херсонській області ‒ 23;
- Києві ‒ 42;
- Донецькій області ‒ 45.
Підстави для дозволу та причини відмов
Основні підстави для дозволу на шлюб:
- вагітність ‒ 2 025;
- "відповідність загальним інтересам" заявників ‒ 704;
- наявність спільної дитини ‒ 97.
Причини відмов:
- недоведеність відповідності шлюбу інтересам заявників ‒ 36;
- закриття справ через відсутність предмета спору ‒ 7;
- недосягнення 16-річного віку заявником чи заявницею ‒ 5.
Нагадаємо, у лютому 2026 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про зниження шлюбного віку до 14 років. За його словами, у проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу.
От цікаво, наприкінці 80х у школах ввели предмет "Этика и психология семейной жизни". Психологиня проводила уроки окремо хлопцям і дівчатам. Розповідала, чим і як користуватись, щоб не було проблем. А зараз щось подібне є?