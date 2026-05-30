Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Зниження шлюбного віку
372 1

В Україні у 98% випадків суд дозволяє шлюб неповнолітніх: які основні підстави?. ІНФОГРАФІКА

В Україні у 98% випадків суд дозволяє шлюб неповнолітніх: які основні підстави?

За останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення у справах щодо дозволу на шлюб неповнолітніх. Попри суспільно чутливий характер цієї теми, у 98% випадків суди ставали на бік заявників і задовольняли відповідні звернення, тоді як відмовлено було лише у 48 справах.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Динаміка розгляду справ

Найбільшу кількість таких рішень зафіксовано у 2021 році ‒ 790. Надалі спостерігається поступове зниження: у 2022 році розглянуто 641 справу, у 2025 році ‒ 356. Від початку поточного року ухвалено вже 92 рішення.

Регіональний розподіл

За регіональним розподілом найбільше справ щодо шлюбів неповнолітніх розглянули у таких регіонах:

  • Львівщина ‒ 240;
  • Вінниччина ‒ 187;
  • Дніпропетровщина ‒ 175;
  • Рівненщина ‒ 164;
  • Волинь ‒ 164.

Найменше таких справ за п’ятирічний період зафіксовано у:

  • Луганській області ‒ 12;
  • Херсонській області ‒ 23;
  • Києві ‒ 42;
  • Донецькій області ‒ 45.

графік

Підстави для дозволу та причини відмов

Основні підстави для дозволу на шлюб:

  • вагітність ‒ 2 025;
  • "відповідність загальним інтересам" заявників ‒ 704;
  • наявність спільної дитини ‒ 97.

Причини відмов:

  • недоведеність відповідності шлюбу інтересам заявників ‒ 36;
  • закриття справ через відсутність предмета спору ‒ 7;
  • недосягнення 16-річного віку заявником чи заявницею ‒ 5.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у лютому 2026 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про зниження шлюбного віку до 14 років. За його словами, у проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу.

Автор: 

дозвіл (200) суд (3364) Україна (818) шлюб (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Львівщина - то ясно, більшість роми...

От цікаво, наприкінці 80х у школах ввели предмет "Этика и психология семейной жизни". Психологиня проводила уроки окремо хлопцям і дівчатам. Розповідала, чим і як користуватись, щоб не було проблем. А зараз щось подібне є?
показати весь коментар
30.05.2026 13:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 