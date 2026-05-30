В Україні у 98% випадків суд дозволяє шлюб неповнолітніх: які основні підстави?. ІНФОГРАФІКА

За останні п’ять років українські суди ухвалили щонайменше 2 874 рішення у справах щодо дозволу на шлюб неповнолітніх. Попри суспільно чутливий характер цієї теми, у 98% випадків суди ставали на бік заявників і задовольняли відповідні звернення, тоді як відмовлено було лише у 48 справах.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Динаміка розгляду справ

Найбільшу кількість таких рішень зафіксовано у 2021 році ‒ 790. Надалі спостерігається поступове зниження: у 2022 році розглянуто 641 справу, у 2025 році ‒ 356. Від початку поточного року ухвалено вже 92 рішення.

Регіональний розподіл

За регіональним розподілом найбільше справ щодо шлюбів неповнолітніх розглянули у таких регіонах:

Львівщина ‒ 240;

Вінниччина ‒ 187;

Дніпропетровщина ‒ 175;

Рівненщина ‒ 164;

Волинь ‒ 164.

Найменше таких справ за п’ятирічний період зафіксовано у:

Луганській області ‒ 12;

Херсонській області ‒ 23;

Києві ‒ 42;

Донецькій області ‒ 45.

Підстави для дозволу та причини відмов

Основні підстави для дозволу на шлюб:

вагітність ‒ 2 025;

"відповідність загальним інтересам" заявників ‒ 704;

наявність спільної дитини ‒ 97.

Причини відмов:

недоведеність відповідності шлюбу інтересам заявників ‒ 36;

закриття справ через відсутність предмета спору ‒ 7;

недосягнення 16-річного віку заявником чи заявницею ‒ 5.

Нагадаємо, у лютому 2026 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заперечив інформацію про зниження шлюбного віку до 14 років. За його словами, у проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу.