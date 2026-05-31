Виробники зброї зможуть орендувати державні приміщення за спрощеною процедурою

Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану, повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів і нових зразків зброї.

"Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони", – наголосила очільниця уряду.

Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів.

"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна й озброєна", – резюмувала Свириденко.

БізнесЦензор раніше писав, що масштабуванню виробництва зокрема дронів заважають дві проблеми: брак людей і виробничих приміщень. Виробникам зброї здавати щось в оренду не хочуть, адже власники бояться лишитися ні з чим.

Наші співрозмовники зазначали, що це питання можна було б вирішити на рівні закону, забовʼязавши власників виробничих приміщень здавати їх насамперед підприємствам ОПК, запропонувавши натомість державне страхування від воєнних ризиків. Судячи з нинішнього рішення Кабінету міністрів, влада вирішила діяти в цьому напрямку по урядовій лінії.

Загалом виробники сприймають дану ініціативу уряду з обережним оптимізмом.