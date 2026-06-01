Не тільки Orlen: Частку в "Укрнафті" може придбати азербайджанська Socar, – експерт пояснив інтерес іноземних компаній до України

Окрім польської Orlen потенційною можливістю інвестувати в "Укрнафту" цікавиться азербайджанська Socar.

Про це директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн пише у своїй колонці для Бізнес Цензора.

Експерт нагадав, що минулого тижня голова Orlen Іренеуш Фафара заявив про зацікавленість польського концерну у придбанні частки в "Укрнафті".

"Це стало несподіваним насамперед тому, що зазвичай такого роду теми на таких етапах ніхто не озвучує, а тим більше напівдержавний Orlen, який зазвичай німий як риба, а якщо щось каже, то лише за фактом. Крім того, очевидно, що перспектива таких проєктів дуже й дуже далека", – зауважив Куюн.

Експерт припустив, що на рішення керівництва Orlen публічно оголосити про свій інтерес до інвестицій в "Укрнафту" вплинула можлива зацікавленість азербайджанської Socar розширити свою присутність в Україні.

"Не виключаю, що "Орлену" стало відомо про інтерес до нафтогазових активів України з боку конкурентів і він вирішив передати сигнал, що теж у грі. Зокрема, кажуть джерела, активізувались перемовини із Азербайджаном, останнім часом у профільних відомствах періодично бачать представників Socar", – зауважив Куюн.

Він нагадав, що наприкінці квітня президент Володимир Зеленський відвідав Баку, а у складі делегації, що його супроводжувала, був і голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"За результатами відвідин була згадка про співпрацю в енергетичній сфері. Знову-таки, кажуть джерела, азербайджанці хочуть сильно і багато, але не зараз, а після закінчення війни", – зазначив Куюн.

Експерт пояснив зростання інтересу міжнародних компаній до "Укрнафти" змінами у підходах держави до управління галуззю.

Водночас, за його словами, "Укрнафта" зацікавлена в інвестиціях у відновлення і розвиток видобутку нафти і газу, які можуть швидко окупитися.

"Наразі "Укрнафта" долає наслідки варварської експлуатації групою "Приват" національного надбання. Протягом 20 років компанію буквально вичавлювали, не інвестуючи ані копійки. Тому нині елементарна заміна насосів на родовищі дає миттєвий результат... Саме "апстріму" найбільш потрібне фінансування, можна все робити більше і швидше, бо вкладення повертаються швидко", – зазначив Куюн.

Він також зауважив, що наразі компанію вперше за понад 20 років очолює професійний нафтовик – Богдан Кукура.

"Сильна команда і в "даунстрімі" "Укрнафти", який відіграє все важливішу роль у фінансовій підтримці компанії через названі вище причини. Автозаправні станції Ukrnafta стають усе популярнішими і, схоже, по-справжньому народними", – зазначив експерт.

Водночас він додав, що наразі конкретні терміни можливого входження у капітал "Укрнафти" польської Orlen чи азербайджанської Socar складно спрогнозувати.

"Абсолютно точно можна констатувати лише успіх проєкту націоналізації "Укрнафти", яка потребувала абсолютно нестандартного політичного рішення, яке потім підхопив менеджмент. Тут тобі і прямий прибуток для держави у вигляді елементарних прибутків і податків, а тепер і інвестиційна привабливість економіки", – підсумував Куюн.

Результати "Укрнафти"

Як повідомлялося, у квітні 2026 року мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" вперше вийшла на перше місце за обсягами реалізації пального, обійшовши ОККО та WOG.

Після повернення "Укрнафти" під контроль держави, компанія за три роки досягла фінансових результатів, які в рази перевищують показники майже 20 років її діяльності за попереднього управління, пов’язаного з Ігорем Коломойським.