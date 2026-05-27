"Укрнафта" за перший квартал збільшила продаж бензину на 31%, дизпалива – на 75%

"Укрнафта" за підсумками першого кварталу цього року збільшила продаж світлих нафтопродуктів на 49% порівняно з першим кварталом 2025 року.

Як повідомив голова правління компанії Богдан Кукура за результатами зустрічі з наглядовою радою, зокрема, проливи бензинів зросли на 31%, дизельного пального – на 75%.

За словами Кукури, попри російські обстріли інфраструктури, пошкодження обладнання та знеструмлення, "Укрнафті" вдалося зберегти обсяги видобутку вуглеводнів на рівні аналогічного періоду 2025 року.

"Додатковий ефект від операційно-технічних заходів – капітальних ремонтів свердловин, інтенсифікацій, оптимізацій та гідравлічного розриву пласта – забезпечив понад 22 тис. тонн додаткової нафти та 8,2 млн кубометрів газу", – розповів Кукура.

Робота в Західному регіоні

Окрім того, додав він, виробничі підрозділи на Заході України забезпечують позитивну динаміку: +5% по нафті та +9% по газу.

"Працювали на одному з наймолодших і найперспективніших активів компанії – одному з найвисокогірніших об'єктів нафтогазовидобутку в Європі, на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Робота в таких умовах потребує складних інженерних рішень. Починаючи з 2024 року команда забезпечила об'єкт компресорними установками, що дозволило збільшити нафтові показники на 185%, а газові – на 147%", – також розказав Кукура.

На сьогодні там працюють 19 свердловин: 18 нафтових і одна газова.

"Кешбек на пальне"

Раніше стало відомо, що державна програма "Кешбек на пальне" коштує для держави 20 млн грн на день.

Нагадаємо, з 20 березня в Україні стартувала урядова програма "Кешбек на пальне". Вона дозволяє споживачам економити від 2 до 11 грн на кожному літрі пального залежно від його виду.

Кошти на фінансування паливного кешбеку були виділені шляхом перерозподілу існуючих урядових програм, тому це не потребує збільшення бюджетних видатків.

Наприкінці квітня Кабінет Міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня, змінивши її умови.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження дії експериментального проєкту "Національний кешбек" до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.