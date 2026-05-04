1 392 8

Уряд продовжив "Національний кешбек"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії експериментального проєкту "Національний кешбек" до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у постанові уряду №559 від 29 квітня, оприлюдненій на сайті Кабміну.

Документ також уточнює зміни в умовах програми, зокрема щодо нарахувань за окремими категоріями товарів та обмежень використання коштів.

Як працює програма та хто нею користується

За даними уряду, програмою щомісяця користуються до 4,8 мільйона українців. Загальний обсяг виплат уже становить близько 8 мільярдів гривень.

"Програма навіть перевищила наші очікування, особливо серед громадян із невисокими доходами", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Найчастіше учасники програми витрачають кошти на продукти харчування, лікарські засоби, побутову хімію та товари для дому. Найактивніше кешбек використовують домогосподарства з доходом до 40 тисяч гривень на місяць.

Військовим зарплати додайте уроди з уряду зі своїми кешбекамт
04.05.2026 21:54 Відповісти
Не на часі(
04.05.2026 22:25 Відповісти
Уроди навіть тут махлюють Тому що "кешбек" не отримують ті хто має кнопочний телефон Немаєш смартфону--і халяви немає Але я категорично проти підкупу виборців,бо кошти повинні іти тільки на ЗСУ,на оборону.
04.05.2026 22:02 Відповісти
Кешбек то таке. Тут декретні виплати з січня досі неможливо оформити. А коли кошти надійдуть, їх обов'язково треба витратити на певні товари протягом 3-х місяців, інакше не використані залишки забирають з рахунку. Кеш зняти не можна. Матерям про таку умову не повідомляють. Коли невістка спитала про це в пенсійному фонді, їй зробили великі очі, "а вам не казали".
04.05.2026 23:34 Відповісти
раз подовжили значить зескоти непогано на цьому заробляють
04.05.2026 22:26 Відповісти
Як казав класик: *******, букінг, пічінг і тому подібна шляпа
04.05.2026 22:29 Відповісти
Тобто, атракціон неймовірної щедрості триватиме до виборів.
А там ще єрмачня з гречкою поспіє.

Хоча ще через 2 роки війни "простих людей" за тулетний папір купляти можна буде. 😁
04.05.2026 22:51 Відповісти
Атракціон щедрості це коли кінчені супермаркети завищують ціни на 30-40 процентів а людям повертають срані копійки,які до того ж використати навіть на покупки неможливо майже ....
05.05.2026 05:49 Відповісти
 
 