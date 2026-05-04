Уряд продовжив "Національний кешбек"
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії експериментального проєкту "Національний кешбек" до завершення воєнного стану, але не пізніше ніж 30 квітня 2028 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у постанові уряду №559 від 29 квітня, оприлюдненій на сайті Кабміну.
Документ також уточнює зміни в умовах програми, зокрема щодо нарахувань за окремими категоріями товарів та обмежень використання коштів.
Як працює програма та хто нею користується
За даними уряду, програмою щомісяця користуються до 4,8 мільйона українців. Загальний обсяг виплат уже становить близько 8 мільярдів гривень.
"Програма навіть перевищила наші очікування, особливо серед громадян із невисокими доходами", - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Найчастіше учасники програми витрачають кошти на продукти харчування, лікарські засоби, побутову хімію та товари для дому. Найактивніше кешбек використовують домогосподарства з доходом до 40 тисяч гривень на місяць.
А там ще єрмачня з гречкою поспіє.
Хоча ще через 2 роки війни "простих людей" за тулетний папір купляти можна буде. 😁