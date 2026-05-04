Правительство продлило "Национальный кэшбэк"

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия экспериментального проекта "Национальный кэшбэк" до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №559 от 29 апреля, опубликованном на сайте Кабмина.

Документ также уточняет изменения в условиях программы, в частности относительно начислений по отдельным категориям товаров и ограничений использования средств.

Как работает программа и кто ею пользуется

По данным правительства, программой ежемесячно пользуются до 4,8 миллиона украинцев. Общий объем выплат уже составляет около 8 миллиардов гривен.

"Программа даже превзошла наши ожидания, особенно среди граждан с невысокими доходами", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Чаще всего участники программы тратят средства на продукты питания, лекарственные средства, бытовую химию и товары для дома. Наиболее активно кэшбэк используют домохозяйства с доходом до 40 тысяч гривен в месяц.

