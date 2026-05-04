Правительство продлило "Национальный кэшбэк"

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия экспериментального проекта "Национальный кэшбэк" до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №559 от 29 апреля, опубликованном на сайте Кабмина.

Документ также уточняет изменения в условиях программы, в частности относительно начислений по отдельным категориям товаров и ограничений использования средств.

Как работает программа и кто ею пользуется

По данным правительства, программой ежемесячно пользуются до 4,8 миллиона украинцев. Общий объем выплат уже составляет около 8 миллиардов гривен.

"Программа даже превзошла наши ожидания, особенно среди граждан с невысокими доходами", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Чаще всего участники программы тратят средства на продукты питания, лекарственные средства, бытовую химию и товары для дома. Наиболее активно кэшбэк используют домохозяйства с доходом до 40 тысяч гривен в месяц.

Військовим зарплати додайте уроди з уряду зі своїми кешбекамт
04.05.2026 21:54 Ответить
Не на часі(
04.05.2026 22:25 Ответить
Уроди навіть тут махлюють Тому що "кешбек" не отримують ті хто має кнопочний телефон Немаєш смартфону--і халяви немає Але я категорично проти підкупу виборців,бо кошти повинні іти тільки на ЗСУ,на оборону.
04.05.2026 22:02 Ответить
Кешбек то таке. Тут декретні виплати з січня досі неможливо оформити. А коли кошти надійдуть, їх обов'язково треба витратити на певні товари протягом 3-х місяців, інакше не використані залишки забирають з рахунку. Кеш зняти не можна. Матерям про таку умову не повідомляють. Коли невістка спитала про це в пенсійному фонді, їй зробили великі очі, "а вам не казали".
04.05.2026 23:34 Ответить
раз подовжили значить зескоти непогано на цьому заробляють
04.05.2026 22:26 Ответить
Як казав класик: *******, букінг, пічінг і тому подібна шляпа
04.05.2026 22:29 Ответить
Тобто, атракціон неймовірної щедрості триватиме до виборів.
А там ще єрмачня з гречкою поспіє.

Хоча ще через 2 роки війни "простих людей" за тулетний папір купляти можна буде. 😁
04.05.2026 22:51 Ответить
Атракціон щедрості це коли кінчені супермаркети завищують ціни на 30-40 процентів а людям повертають срані копійки,які до того ж використати навіть на покупки неможливо майже ....
05.05.2026 05:49 Ответить
 
 