Правительство продлило "Национальный кэшбэк"
Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия экспериментального проекта "Национальный кэшбэк" до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении правительства №559 от 29 апреля, опубликованном на сайте Кабмина.
Документ также уточняет изменения в условиях программы, в частности относительно начислений по отдельным категориям товаров и ограничений использования средств.
Как работает программа и кто ею пользуется
По данным правительства, программой ежемесячно пользуются до 4,8 миллиона украинцев. Общий объем выплат уже составляет около 8 миллиардов гривен.
"Программа даже превзошла наши ожидания, особенно среди граждан с невысокими доходами", — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Чаще всего участники программы тратят средства на продукты питания, лекарственные средства, бытовую химию и товары для дома. Наиболее активно кэшбэк используют домохозяйства с доходом до 40 тысяч гривен в месяц.
А там ще єрмачня з гречкою поспіє.
Хоча ще через 2 роки війни "простих людей" за тулетний папір купляти можна буде. 😁