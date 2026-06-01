Ринок електромобілів в Україні зростає: більшість імпорту ‒ вживані авто

З січня по квітень 2026 року автопарк України поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів (BEV).

Із цієї кількості 1859 авто були новими, а 6641 ‒ вживаними, повідомляє "Укравтопром".

Серед нових електромобілів найбільший попит мали:

  1. Byd Leopard 3 ‒ 312 од.;
  2. Byd Sea Lion 06 Ev ‒ 216 од.;
  3. Vw Id.Unyx ‒ 161 од.;
  4. Zeekr 001 ‒ 153 од.;
  5. Zeekr 7x ‒ 92 од.

До п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом увійшли:

  1. Nissan Leaf ‒ 898 од.;
  2. Tesla Model 3 ‒ 811 од.;
  3. Tesla Model Y ‒ 788 од.;
  4. Kia Niro Ev ‒ 326 од.;
  5. Chevrolet Bolt ‒ 325 од.

Нагадаємо, за результатами перших чотирьох місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було продано близько 3,8 млн нових легкових авто. Найбільшим авторинком ЄС залишається Німеччина, де з січня по квітень зареєстрували майже 948,6 тис. нових авто.

Як повідомлялося, китайський автовиробник Byd Co. проводить переговори з корпорацією Stellantis Nv та іншими європейськими виробниками автомобілів щодо можливого придбання або використання недозавантажених виробничих потужностей у регіоні.

