Ринок електромобілів в Україні зростає: більшість імпорту ‒ вживані авто

З січня по квітень 2026 року автопарк України поповнився 8,5 тис. легкових електромобілів (BEV).

Із цієї кількості 1859 авто були новими, а 6641 ‒ вживаними, повідомляє "Укравтопром".

Серед нових електромобілів найбільший попит мали:

Byd Leopard 3 ‒ 312 од.; Byd Sea Lion 06 Ev ‒ 216 од.; Vw Id.Unyx ‒ 161 од.; Zeekr 001 ‒ 153 од.; Zeekr 7x ‒ 92 од.

До п'ятірки найпопулярніших електромобілів з пробігом увійшли:

Nissan Leaf ‒ 898 од.; Tesla Model 3 ‒ 811 од.; Tesla Model Y ‒ 788 од.; Kia Niro Ev ‒ 326 од.; Chevrolet Bolt ‒ 325 од.

Нагадаємо, за результатами перших чотирьох місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було продано близько 3,8 млн нових легкових авто. Найбільшим авторинком ЄС залишається Німеччина, де з січня по квітень зареєстрували майже 948,6 тис. нових авто.

Як повідомлялося, китайський автовиробник Byd Co. проводить переговори з корпорацією Stellantis Nv та іншими європейськими виробниками автомобілів щодо можливого придбання або використання недозавантажених виробничих потужностей у регіоні.