Цьогоріч в ЄС було реалізовано майже 4 мільйона нових легкових авто: найбільші та найменші ринки

За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано близько 3,8 млн нових легкових автомобілів. Найбільшим ринком ЄС залишається Німеччина, де з січня по квітень зареєстровано майже 948,6 тис. нових авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

До п’ятірки найбільших автомобільних ринків Євросоюзу увійшли:

  1. Німеччина ‒ 948567 авто (+4,5%)
  2. Італія ‒ 639736 авто (+9,8%)
  3. Франція ‒ 539894 авто (-1,6%)
  4. Іспанія ‒ 407389 авто (+7,8%)
  5. Польща ‒ 203463 авто (+7,6%)

Найменшими ринками Євросоюзу стали:

  • Литва ‒ 14263 авто (+9,9%)
  • Латвія ‒ 6902 авто (+0,8%)
  • Естонія ‒ 6164 авто (+92,9%)
  • Кіпр ‒ 4799 авто (-13,5%)
  • Мальта ‒ 2150 авто (+12,2%)

Нагадаємо, продажі автомобілів у Європі зростали три місяці поспіль ‒ з лютого по квітень, при цьому особливо посилився попит на електричні та гібридні моделі. За перші чотири місяці 2026 року в країнах ЄС було зареєстровано 746 899 нових електромобілів, що становить 19,7% ринку.

Як повідомлялося, у 2025 році глобальні продажі нових авто сягнули 99,8 млн одиниць, що на 4,7% більше порівняно з 2024 роком. Реалізація легкових авто становила 70,98 млн одиниць (+5% у річному вимірі), тоді як сегмент комерційних автомобілів ‒ 28,82 млн одиниць (+3,5%).

