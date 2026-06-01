10 червня в Україні спливає термін оцифрування трудових книжок: як це вплине на пенсію?

В Україні наближається завершення перехідного періоду, пов’язаного з переведенням трудових книжок у цифровий формат. Уже 10 червня спливає термін, протягом якого необхідно внести дані з паперових документів до електронного реєстру Пенсійного фонду.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Система електронних трудових книжок діє в Україні з 2021 року. Вона забезпечує зберігання повної інформації про трудову діяльність громадян у цифровому вигляді ‒ включно з працевлаштуванням, переведеннями, звільненнями та іншими кадровими змінами.

Які дані потрібно оцифрувати та як їх подати?

Особливу увагу слід приділити записам, зробленим до 1 січня 2004 року. Саме ці відомості необхідно перевести в цифровий формат і передати до реєстру застрахованих осіб, щоб вони були враховані під час визначення страхового стажу та майбутніх пенсійних виплат.

Для цього власникам трудових книжок потрібно підготувати скан-копії всіх сторінок із записами про роботу та завантажити їх через онлайн-сервіси Пенсійного фонду.

Що буде після завершення терміну оцифрування?

Основою для нарахування страхового стажу є дані персоніфікованого обліку. Якщо йдеться про періоди до впровадження електронної системи, підтвердженням стажу є документи, внесені до електронного реєстру, зокрема оцифровані трудові книжки.

Після 10 червня паперові трудові книжки залишатимуться чинними документами, а штрафні санкції за несвоєчасне оцифрування не передбачені.

Водночас невнесення даних до електронної системи може ускладнити автоматичне призначення пенсії. У такому випадку для оформлення виплат доведеться звертатися до Пенсійного фонду особисто та подавати паперові документи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, в Україні триває поступовий перехід від паперових трудових книжок до їхніх електронних аналогів, які використовуються для обліку страхового стажу. У зв’язку з цим частині громадян необхідно внести дані з паперових документів у цифрову систему до 10 червня.

За наявними даними, на підконтрольній Україні території наразі проживає близько 31 млн осіб, з яких приблизно 13 млн є зайнятими. Єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 млн громадян.