10 червня в Україні спливає термін оцифрування трудових книжок: як це вплине на пенсію?
В Україні наближається завершення перехідного періоду, пов’язаного з переведенням трудових книжок у цифровий формат. Уже 10 червня спливає термін, протягом якого необхідно внести дані з паперових документів до електронного реєстру Пенсійного фонду.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета".
Система електронних трудових книжок діє в Україні з 2021 року. Вона забезпечує зберігання повної інформації про трудову діяльність громадян у цифровому вигляді ‒ включно з працевлаштуванням, переведеннями, звільненнями та іншими кадровими змінами.
Які дані потрібно оцифрувати та як їх подати?
Особливу увагу слід приділити записам, зробленим до 1 січня 2004 року. Саме ці відомості необхідно перевести в цифровий формат і передати до реєстру застрахованих осіб, щоб вони були враховані під час визначення страхового стажу та майбутніх пенсійних виплат.
Для цього власникам трудових книжок потрібно підготувати скан-копії всіх сторінок із записами про роботу та завантажити їх через онлайн-сервіси Пенсійного фонду.
Що буде після завершення терміну оцифрування?
Основою для нарахування страхового стажу є дані персоніфікованого обліку. Якщо йдеться про періоди до впровадження електронної системи, підтвердженням стажу є документи, внесені до електронного реєстру, зокрема оцифровані трудові книжки.
Після 10 червня паперові трудові книжки залишатимуться чинними документами, а штрафні санкції за несвоєчасне оцифрування не передбачені.
Водночас невнесення даних до електронної системи може ускладнити автоматичне призначення пенсії. У такому випадку для оформлення виплат доведеться звертатися до Пенсійного фонду особисто та подавати паперові документи.
Як повідомлялося, в Україні триває поступовий перехід від паперових трудових книжок до їхніх електронних аналогів, які використовуються для обліку страхового стажу. У зв’язку з цим частині громадян необхідно внести дані з паперових документів у цифрову систему до 10 червня.
За наявними даними, на підконтрольній Україні території наразі проживає близько 31 млн осіб, з яких приблизно 13 млн є зайнятими. Єдиний соціальний внесок сплачують близько 10,5 млн громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль