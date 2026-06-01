Черговий удар по промисловості: Укрметалургпром закликав НКРЕКП переглянути запропоноване зростання тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії

Об’єднання підприємств "Укрметалургпром" (УМП) звернулося до НКРЕКП із закликом переглянути рішення щодо підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією, яке планується з 1 липня 2026 року. У галузі вважають запропоновані зміни економічно необґрунтованими та такими, що створюють додатковий тиск на українську промисловість в умовах війни.

Що пропонує регулятор?

Згідно з оприлюдненими проєктами рішень регулятора, тариф на передачу електроенергії може зрости на 21,6% ‒ з 742,91 до 903,53 грн за МВт·год. Для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищення може становити 42% ‒ до 535,97 грн за МВт·год. Тариф на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління також планується збільшити на 7,8% ‒ зі 110,03 до 118,64 грн за МВт·год.

Претензії промисловості до розрахунків НКРЕКП

В "Укрметалургпромі" наголошують, що гірничо-металургійний комплекс працює в умовах війни, логістичних обмежень, високих енергетичних витрат і складної ситуації на світових ринках. Додаткове підвищення вартості електроенергії, за оцінкою об’єднання, може призвести до скорочення виробництва, втрати робочих місць і погіршення конкурентних позицій українських експортерів.

УМП також заявляє, що значна частина витрат, закладених у новий тариф на передачу, базується на завищених прогнозах. Зокрема, витрати на компенсацію технологічних втрат електроенергії планують збільшити на 73% ‒ з 11 до 19 млрд грн. Саме ця стаття формує найбільшу частку підвищення тарифу, однак розрахунки НКРЕКП ґрунтуються на завищених прогнозних цінах на електроенергію.

Крім того, в "Укрметалургпромі" звертають увагу, що прогнозований обсяг передачі електроенергії скорочується на 5,5% ‒ отже технологічні втрати мали б зменшуватися, а не зростати.

Наслідки для промисловості та пропозиції УМП

Також у галузевому об’єднанні зазначають, що валютні ризики НЕК "Укренерго" мають компенсуватися міжнародною допомогою та державною підтримкою, а не перекладатися на промислових споживачів через тариф.

Щодо тарифу на диспетчеризацію в УМП наголошують, що необхідний дохід "Укренерго" фактично не змінюється, а зростання тарифу відбувається лише через скорочення прогнозних обсягів передачі електроенергії. При цьому витрати на врегулювання системних обмежень залишилися без змін, хоча обсяги виробництва та передачі електроенергії, за прогнозами, мають зменшитися.

У "Укрметалургпромі" також звертають увагу на прогноз Нацбанку, згідно з яким реальний ВВП України у 2026 році зросте на 1,3%, що ставить під сумнів очікування щодо подальшого скорочення енергоспоживання.

У зв’язку з цим "Укрметалургпром" закликає НКРЕКП переглянути структуру витрат, закладених у тарифи "Укренерго", та зберегти тариф на передачу електроенергії на рівні 742,91 грн за МВт·год, а тариф на диспетчеризацію ‒ на рівні 110,03 грн за МВт·год до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн/МВт·год без ПДВ, що на 21,62% перевищує чинний рівень. Також НКРЕКП пропонує збільшити тариф на диспетчеризацію на 7,83% ‒ до 118,64 грн/МВт·год. Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив на засіданні 26 травня.