Пенсійний фонд у травні спрямував на виплати понад 92 мільярди: куди пішли кошти?

У травні 2026 року Пенсійний фонд України спрямував на пенсійні, соціальні та страхові виплати, а також на виплату житлових субсидій і пільг близько 92,2 млрд грн.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Упродовж травня було профінансовано:

пенсійні виплати ‒ 74,5 млрд грн;

житлові субсидії та пільги ‒ 3,3 млрд грн;

страхові виплати ‒ 3,5 млрд грн, з яких 2,1 млрд грн спрямовано на оплату лікарняних;

соціальні допомоги та інші виплати ‒ 10,9 млрд грн.

Крім того, у травні органи Пенсійного фонду надали 1,572 млн послуг громадянам, які звернулися за обслуговуванням.

Виплати за червень планується розпочати з 1 червня.

Нагадаємо, у 2026 році для окремих категорій громадян в Україні діють підвищені соціальні гарантії, які передбачають вищий мінімальний рівень пенсійного забезпечення. Для деяких пенсіонерів розмір таких виплат може наближатися до 13 000 грн, тоді як мінімальна пенсія за віком для непрацюючих осіб наразі становить 2 595 грн.

Як повідомлялося, у червні 2026 року окремі категорії українців матимуть право на пенсійні виплати, що перевищують встановлену максимальну межу. Незважаючи на застосування понижувальних коефіцієнтів у період воєнного стану, частина пенсіонерів отримуватиме понад 26 000 грн на місяць.