"Значно нижча за 20 тисяч": Експерт назвав фактичний рівень середньої зарплати в Україні

Реальний рівень середньої заробітної плати в Україні становить менше 20 тис. грн, тоді як офіційна статистика є завищеною, зокрема через включення виплат військовослужбовцям.

Про це заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний, повідомляють "Новини.LIVE".

За його словами, викривлення структури доходів суттєво впливає на загальну картину. Якщо виключити, наприклад, додаткові 100 тис. грн за виконання бойових завдань, середній показник буде значно нижчим.

"Тоді середня зарплата буде значно нижчою за 20 тисяч гривень", ‒ зазначив експерт.

Рівень доходів у регіонах

На місцевому рівні доходи українців ще нижчі. У багатьох громадах через відсутність великих промислових підприємств зарплати часто становлять 6-12 тис. грн.

Причини низьких зарплат

На думку експерта, однією з ключових проблем є нестача високотехнологічних виробництв, які могли б стимулювати економічну активність і забезпечувати вищий рівень оплати праці.

Підвищення зарплат, за його словами, можливе лише за умови розвитку сучасної економіки та створення нових робочих місць. В іншому випадку зростання реальних доходів населення залишатиметься повільним.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у квітні цього року становила 30 515 грн, що на 0,5% більше, ніж у березні.

Як повідомлялося, у березні середній розмір нарахованої зарплати працівників апаратів центральних органів виконавчої влади сягав 58,64 тис. грн, тоді як на рівні обласних структур він становив 35,8 тис. грн.