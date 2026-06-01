Програма "5-7-9%": За тиждень бізнес отримав від банків доступних кредитів на майже 4 мільярди

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" мікро-, малий і середній бізнес отримав від 48 уповноважених банків 844 пільгові кредити на загальну суму 3,9 млрд грн. Із них банки державного сектору надали 471 кредит на 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Від початку 2026 року за програмою "5-7-9%" підприємці оформили 16 361 кредит на 71,5 млрд грн, з яких 10 416 кредитів на 30,7 млрд грн видали банки державного сектору.

За період дії воєнного стану в Україні було надано 116 049 кредитів на 441,9 млрд грн, у тому числі державними банками ‒ 82 683 кредити на 215,9 млрд грн.

Станом на 1 червня поточного року розподіл фінансування виглядає так:

66,85 млрд грн ‒ інвестиційні цілі;

87,06 млрд грн ‒ фінансування оборотного капіталу;

56,31 млрд грн ‒ кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

75,48 млрд грн ‒ переробка сільськогосподарської продукції;

6,91 млрд грн ‒ енергосервіс;

56,79 млрд грн ‒ антивоєнні цілі;

79,07 млрд грн ‒ кредитування в зонах високого воєнного ризику.

Усього від старту програми підписано 150 871 кредитний договір на 531,6 млрд грн, з них банки державного сектору уклали 103 159 договорів на 242,6 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні у першому кварталі поточного року темпи зростання чистих гривневих кредитів для бізнесу та населення прискорилися порівняно з попереднім кварталом, а в річному вимірі наблизилися до третини.

Обсяг чистих активів банків, попри незначне зниження у порівнянні з попереднім кварталом, зріс на 16,2% у річному вимірі. Водночас уже близько двох років ключовим фактором зростання залишається активне розширення кредитного портфеля.

Як повідомлялося, у рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні від моменту запуску механізму державних портфельних гарантій у грудні 2020 року було видано 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн.