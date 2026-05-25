Приватні та іноземні банки в Україні демонструють найвищі темпи кредитування бізнесу, – НБУ

В Україні за перший квартал поточного року приріст чистих гривневих кредитів бізнесу та населенню пришвидшився порівняно з попереднім кварталом, а в річному вимірі був близьким до третини.

Про це свідчать результати Огляду банківського сектору за перший квартал Національного банку України.

Активи банків

Як повідомляється, обсяг чистих активів банків, попри зменшення порівняно з попереднім кварталом, збільшився на 16,2% рік до року, і рушієм протягом близько двох років поспіль залишається активне зростання кредитного портфеля.

Також банки й надалі збільшували портфель облігацій внутрішньої державної позики, натомість обсяг депозитних сертифікатів зменшився на 26,1% за квартал.

Кредитування

Темпи приросту чистого гривневого кретного портфеля бізнесу порівняно з попереднім кварталом пришвидшилися передусім за рахунок кредитів приватним корпораціям.

Найшвидший приріст кредитів бізнесу показали приватні та іноземні банки, за строками погашення – кредити терміном понад три роки, за галузями – підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед боронно-промислового комплексу) та будівництва.

Зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню за перший квартал пришвидшилося за рахунок незабезпечених позик, натомість зростання обсягу іпотечних та автокредитів уповільнилося.

Непрацюючі кредити

Частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,9% як через списання значного обсягу старих NPL (Non-Performing Loan), так і завдяки приросту нового портфеля гарної якості.

Середня ставка

Середня ставка за новими угодами з гривневими коштами фізичних осіб (зокрема й на вимогу) знизилася до 10,1% річних загалом та до 12,2% річних – за строковими.

Гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема найнижчу середню ставку – 13,3% річних – надалі пропонували приватні банки з іноземним капіталом.

Податок на прибуток банків

Як повідомлялося, що Національний банк України вважає, що продовження дії податку на прибуток банків у розмірі 50% у поточних умовах становить загрозу для подальшої кредитної експансії та загалом здатності банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни та повоєнної відбудови.

з початку 2026 року для банків діють оновлені правила оподаткування, які змінюють як ставку податку на прибуток, так і порядок врахування збитків попередніх років. Базову ставку податку на прибуток для банків з 1 січня 2026 року встановлено на рівні 50%. Така сама ставка протягом 2026 року застосовуватиметься і до дивідендів, які виплачують банки.

На початку грудня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році".

У жовтні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14097. Так, на 2026 рік для банків тимчасово встановлювалася ставка податку на прибуток у розмірі 50%. Також заборонялося зменшення фінансового результату до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Підвищену ставку збиратимуть кожного кварталу 2026 року та за перший квартал 2027 року. Отже, це має принести 15-23 млрд грн у 2026 році і близько 5 млрд грн – у 2027 році.

У березні 2026 року голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада збирається продовжити підвищений податок на прибуток банків на 2027 рік.

Фінансовий результат банків

Нагадаємо, прибуток до оподаткування платоспроможних банків України за перший квартал цього року зріс на 6,4% порівняно з аналогічним періодом торік.