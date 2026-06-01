Європа готує масштабну податкову реформу: нові пільги для бізнесу та оборонної промисловості

Європейський Союз працює над масштабним спрощенням і оновленням податкового законодавства, яке має стати черговим кроком у зменшенні бюрократичного навантаження в межах блоку.

У Єврокомісії очікують, що це дозволить бізнесу скоротити витрати на дотримання податкових вимог приблизно на 7 млрд євро щорічно, повідомляє Bloomberg.

Що пропонує Єврокомісія?

Серед основних змін, запропонованих Єврокомісією:

Розширення податкових пільг . Планується збільшити коло компаній, які зможуть користуватися звільненням від податку у джерела виплати.

. Планується збільшити коло компаній, які зможуть користуватися звільненням від податку у джерела виплати. Стимули для інновацій . Пропонується запровадити єдиний для всього ЄС стандарт податкової знижки на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.

. Пропонується запровадити єдиний для всього ЄС стандарт податкової знижки на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Підтримка оборонної промисловості. Оборонний сектор планують частково звільнити від обмежень щодо витрат за запозиченнями.

Оборонний сектор планують частково звільнити від обмежень щодо витрат за запозиченнями. Перегляд правил для великих компаній . Після впровадження мінімального корпоративного податку частина норм боротьби з ухиленням втратила актуальність. Зокрема, скасування окремих вимог щодо контрольованих іноземних компаній може забезпечити економію близько 160 млн євро щороку.

. Після впровадження мінімального корпоративного податку частина норм боротьби з ухиленням втратила актуальність. Зокрема, скасування окремих вимог щодо контрольованих іноземних компаній може забезпечити економію близько 160 млн євро щороку. Підтримка малого та середнього бізнесу. МСБ також можуть отримати звільнення від окремих положень загальноєвропейських антиподаткових правил.

МСБ також можуть отримати звільнення від окремих положень загальноєвропейських антиподаткових правил. Відмова від системи попереднього погодження податкових пільг. Натомість компанії переходять на модель самостійної оцінки з подальшими перевірками, що, за оцінками Єврокомісії, має зменшити адміністративне навантаження та спростити доступ до пільг.

Офіційне представлення документа заплановане на 24 червня 2026 року. Після публікації країни-члени ЄС зможуть подавати свої правки та узгоджувати остаточну редакцію законопроєкту, для ухвалення якого потрібна одностайна підтримка всіх держав блоку.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, відповідно до польського законодавства, податкові органи Польщі мають право вимагати сплати податків від громадян України, які проживають у країні, але працюють на українські компанії та сплачують податки в Україні.

Як повідомлялося, торік у Польщі іноземці зареєстрували 10 500 нових підприємств, що стало третім за масштабом показником за весь період спостережень. Найактивніше бізнес відкривали громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини.