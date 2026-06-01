Курс валют на 2 червня: Долар і євро дорожчають

Національний банк України встановив курси валют на вівторок, 2 червня. Так, долар офіційно подорожчав на 3 копійки, євро – на 5 копійок.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційні курси валют на 2 червня такі:

1 долар США – 44,3 грн (44,27 грн станом на 1 червня);

1 євро – 51,6 грн (51,55 грн станом на 1 червня).

Нагадаємо, 28 травня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,2996 грн/$.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.