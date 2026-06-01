Перерозподіл енергетичного ринку: адвокат розкрив подробиці кримінальної справи щодо Трипільської ТЕС

Адвокат Євген Солодко розкрив схему тиску на підрядника Трипільської ТЕС – компанії ТОВ "ЗТЕП" напередодні приватизації "Центренерго" та розповів про кримінальне провадження щодо підрядника, яка виконувала монтаж обладнання на станції.

Про це адвокат написав у своїй статті в "Судово-юридичній газеті", передають Українські Новини.

Солодко нагадав, що Трипільська ТЕС – це один із ключових енергетичних об'єктів країни, яка до повномасштабного вторгнення забезпечувала електроенергією та поставляла тепло до Києва та кількох областей.

Під час ракетних атак станція зазнавала значних пошкоджень, але керівництво докладало зусиль для відновлення обладнання та підтримки енергопостачання для мільйонів споживачів.

Деталі справи

Протягом 2022-2024 років станція уклала з ТОВ "ЗТЕП" договори на виготовлення та встановлення обладнання на загальну суму понад 292 млн грн. Роботи були виконані вчасно і в повному обсязі, що підтверджено відсутністю претензій із боку ТЕС.

Попри це, повідомив адвокат, правоохоронці висунули підозру директору ТОВ "ЗТЕП" Андрію Тесленку та кільком іншим особам.

На думку Солодка, кримінальне провадження з самого початку мало процесуальні вади: слідство не встановило ані предикатного злочину, ані суми збитків.

"Суддя поставив слідчому пряме запитання: "Яка сума збитків?". Відповідь: "Ми проводимо експертизу", – розповів адвокат.

Окремим каменем спотикання стало ціноутворення. Правоохоронці вважають, що ціна контрактів була завищена приблизно на 50 млн грн.

Утім, як зазначають фахівці, ринок модернізації та монтажу електрофільтрів такого класу в Україні фактично представлений двома-трьома гравцями, а продукція ТОВ "ЗТЕП" виготовляється під індивідуальні інженерні розрахунки для кожного блоку станції.

Солодко підкреслив, що всі тендери були відкритими та публічними – конкуренти мали рівні шанси, однак не змогли запропонувати ні кращої якості, ні нижчої ціни.

"Ціна таких робіт розраховується індивідуально. З таким самим успіхом правоохоронці могли б звинуватити завод імені Антонова у завищеній вартості легендарної "Мрії" – унікального літака, який не мав аналогів у світі. Якщо немає аналогів – це не підстава для підозри в злочині", – зауважив Солодко.

Вплив на роботу підрядника

На його думку, справа набуває не лише юридичного забарвлення в контексті можливої приватизації "Центренерго" – материнської компанії, до складу якої входить Трипільська ТЕС.

Кримінальне провадження, наголосив Солодко, здатне паралізувати роботу підрядника: банки заморожують рахунки, партнери розривають угоди, персонал іде. Такий механізм тиску добре відомий у практиці корпоративного рейдерства.

"Не виключаю перерозподілу енергетичного ринку країни під час повномасштабної війни на тлі заяв про приватизацію "Центренерго". Якщо завтра на місці ТОВ "ЗТЕП" з'явиться інша, "правильна" компанія – це буде підтвердженням класичного рейдерського прийому із залученням правоохоронців", – підкреслив Солодко.

Він вважає, що справа не має ознак класичного кримінального правопорушення, натомість вона вписується у схему, за якою певні компанії використовують ресурс правоохоронних органів як інструмент витіснення з ринку конкурентів.

Удари по Трипільській ТЕС

Нагадаємо, у вересні минулого року під час атаки по Трипільській ТЕС зафіксовано 19 влучань "шахедів", що фактично перекреслило відновлення електростанції, яке тривало весь рік.

Унаслідок російських атак навесні 2024 року була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а також Трипільська ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій "Центренерго".

Однак у січні 2025 року російські війська знову вдарили по ТЕС "Центренерго", попри те що станція була повністю знищена раніше, повідомляли в компанії.