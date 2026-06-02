Рекордний курс долара: аналітики пояснили, чому панікувати не варто та що стримає девальвацію

Історичні максимуми офіційного курсу долара наприкінці травня сягнули позначки 44,3 грн. Проте фінансові експерти закликають тверезо оцінювати ситуацію: поточна динаміка є цілком контрольованою, а плавне просідання гривні – це логічний наслідок глибокого дефіциту торговельного балансу України, де обсяги імпорту суттєво перевищують експорт.

Як пояснили аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group, девальваційні процеси відбуваються поступово й не створюють загроз для макроекономічної стабільності завдяки накопиченим золотовалютним резервам регулятора, які перевищують $50 млрд.

"Можемо сьогодні говорити про очікувану можливу м'яку та контрольовану девальвацію протягом наступних кількох місяців. Яка, одначе, не несе фінансових ризиків ані економіці країни, ані громадянам", – наголосили експерти.

Стратегія Нацбанку

Наразі Національний банк України успішно знаходить компроміс між стимулюванням економіки та стримуванням цін. Стратегія регулятора дозволяє уникати різких шоків для населення та бізнесу.

"Стандартна політика Нацбанку, який у режимі керованої гнучкості формує курс, – це, перш за все, торгувати інфляцією. Що в нього досить успішно виходить. Адже для цього не потрібно надто швидко відпускати гривню", – пояснив координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

Прогноз на літо

Літній період традиційно вважається спокійним для валютного ринку, проте воєнні чинники, зокрема стан енергетичної інфраструктури й обсяги імпорту обладнання, можуть створювати короткочасний тиск.

У червні готівковий ринок орієнтуватиметься на показники 44-44,5 грн/$1, а НБУ продовжить гасити будь-які коливання за допомогою валютних інтервенцій.

"Національний банк залишається головним учасником, який не дозволяє ринку переходити від нормальних коливань до хаотичних змін. Режим "керованої гнучкості" дає змогу тримати курсові зміни у збалансованому стані. Водночас НБУ через валютні інтервенції згладжує надмірний попит і не дає короткостроковим перекосам руйнувати "архітектуру" ринку", – пояснила керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" Діляра Мустафаєва.

Баланс ринку

Основним дестабілізуючим фактором для фінансової системи залишаються бойові дії та їхні економічні наслідки.

Водночас масштабні безповоротні гранти та кредити від західних партнерів виступають надійним запобіжником проти обвалу ринку.

"На жаль, війна в Україні є потужним "чорним лебедем". І навіть за умови, що партнери України продовжать надавати масштабну фінансову підтримку, торговельний баланс надто вже схиляється в бік імпорту, а ризики нових пошкоджень інфраструктури залишаються високими. Проте ми впевнені, що НБУ як головний маркетмейкер буде пильно слідкувати за ситуацією та гасити надмірний попит", – зазначили спеціалісти КИТ Group.

Збереження заощаджень

Для збереження купівельної спроможності заощаджень експерти рекомендують використовувати перевірені інструменти, оскільки тримання коштів суто в гривневій готівці несе інфляційні ризики.

Найнадійнішим варіантом мінімізації втрат залишається диверсифікація портфеля через купівлю стабільних світових валют.

"Іноземна валюта є зручним і вигідним інструментом збереження накопичень. Найкраще обирати для цього ліквідну валют – долар та євро", – підкреслили в КИТ Group.

Нагадаємо, 28 травня 2026 року курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,2996 грн/$1.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ й далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.