В Україні ціни на паркомісця зростають швидше, ніж ціни на житло, – забудовники

В Україні ціни на паркомісця після повномасштабного вторгнення зростають швидше за ціни на житлові площі й часто перевищують їх.

Про це повідомили українські забудовники, передає Інтерфакс-Україна.

Як розповів керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, станом на сьогодні вартість квадратного метра паркінгу суттєво варіюється залежно від типу – підземний чи наземний – але зазвичай становить приблизно 90-120% від вартості квадратного метра невеликих квартир.

При цьому за динамікою ціни на паркомісця останніми роками зростали швидше, ніж на житло в окремі періоди.

Дефіцит паркомісць

За словами Коваля, активне зростання цін на паркомісця зумовлено дефіцитом пропозиції та обмеженими можливостями будівництва підземних паркінгів у щільній міській забудові.

Як повідомили в компанії Greenville, дефіцит паркомісць у Києві становить 40-60%. Крім того, ціни на місця у паркінгах зростає ближче до завершення будівництва.

"У різних проєктах різна ціна, тому що на це впливає багато факторів. Динаміка вартості за останні роки позитивна – ціна лише зростає. Це пояснюється також хронічним дефіцитом паркомісць у столиці. За приблизною оцінкою він становить від 40% до 60%", – зазначив девелопер.

Підземний паркінг

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році наявність підземного паркінгу стала одним із базових критеріїв при виборі житлового комплексу.

"Загалом із 2022 року паркомісця в столичних ЖК комфорт-класу в середньому подорожчали приблизно на 30-50%. Якщо в 2022 році стандартне паркомісце коштувало $12-18 тис., то в 2025-2026 роках аналогічні лоти в нових комплексах уже продаються по $18-30 тис. В окремих проєктах бізнес- та преміум-класу навіть вище", – сказала комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова.

За даними компанії Alliance Novobud, ціна квадратного метра житла в проєктах компанії становить близько 47 тис. грн за квадратний метр у комфорт-класі, тоді як ціна машиномісця – від 52 тис. грн за квадратний метр залежно від класу комплексу, локації та типу паркінгу.

"За останні роки вартість машиномісць демонструє стійке зростання. Це пов’язано як із загальним подорожчанням будівництва, так і зі зміною сприйняття паркінгу покупцями", – зазначив забудовник.

Від чого залежить вартість

У пресслужбі "Ковальська Нерухомість" зауважили, що на вартість паркомісць також вплинув підвищений попит на них через додаткову безпекову функцію.

"Вартість паркомісць залежить від багатьох факторів: типу паркінгу, кількості місць у ньому, площі й конфігурації місць, розташування, рівня (наземного чи підземного), зручності заїзду, наявності зарядної інфраструктури для електромобілів тощо – від $1400/кв. м. Динаміка вартості паркінгів за останні роки демонструє стабільне зростання. Для порівняння, вартість житла в наших проєктах стартує орієнтовно від $1500/кв. м., комерційних приміщень – від $1800/кв. м", – повідомили в компанії.

За словами СЕО Sigma+ Анни Лаєвською, вартість паркінгу залежить від його формату.

"Формат паркінгу суттєво впливає на ціну: підземний паркінг має зовсім іншу економіку будівництва порівняно з наземним або багаторівневим. Якщо говорити про підземний паркінг, то вартість квадратного метра там орієнтовно на 30% вища, ніж житлова нерухомість", – зазначила вона.

Згідно з даними будівельної компанії Stikon, на ринку житла комфорт-класу Одеси ціни варіюються у діапазоні $850-1100/кв. м на житлові площі, на комерційні приміщення – $1300-2000/кв. м, наземні паркінги – $700-1500/кв. м, підземні – $700-1700/кв. м.

При цьому на ціну паркінгів впливають конфігурація та планувальні особливості конкретного машиномісця.

За словами керівника напряму інжинірингу Stikon Олексія Крючкова, на сьогодні попит на паркомісця суттєво випереджає пропозицію.

Як повідомлялося, в січні-квітні 2026 року платники податків перерахували до бюджету 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 65,5 млн грн.

До того стало відомо, що медіанна вартість купівлі паркомісця в Києві в березні поточного року становила 1,22 млн грн, що на 29% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.