Програма "єОселя": За тиждень 218 українських родин отримали кредити на житло

За минулий тиждень у межах державної програми доступної іпотеки "єОселя" українці оформили 218 нових кредитів на загальну суму 424,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Із них під ставку 3% отримали кредити:

74 військовослужбовці та представники сектору безпеки;

13 педагогів;

11 медичних працівників;

5 науковців.

Під 7% іпотеку оформили:

73 громадяни без власного житла;

40 внутрішньо переміщених осіб;

2 ветерани.

Від початку 2026 року програмою скористалися 3 641 українська родина, які загалом отримали пільгові іпотечні кредити майже на 7,1 млрд грн.

Найбільше кредитів за тиждень видано у:

Київській області – 69;

Києві – 42;

Львівській області – 15;

Вінницькій області – 11.

За типом нерухомості переважала первинна купівля: 138 кредитів видано на житло першого продажу, з них 54 об’єкти перебувають на етапі будівництва. Ще 80 кредитів припало на вторинний ринок.

Також програма активно працює у прифронтових регіонах – за тиждень там 31 родина отримала кредити на придбання житла.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" та державний "Ощадбанк" запустили першу в Україні модель іпотечного кредитування, за якої роботодавець частково компенсує витрати працівника.

Нагадаємо, від 11 січня програма "єОселя" стала доступною для всіх категорій військовослужбовців. Тепер мобілізовані військові на рівних умовах із контрактниками можуть оформлювати іпотеку за пільговою ставкою 3% річних.