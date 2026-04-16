"Укрзалізниця" компенсуватиме частину іпотеки власних працівників. Які умови?

"Укрзалізниця" та державний "Ощадбанк" запустили першу в Україні модель іпотеки, в якій роботодавець компенсує частину витрат працівника.

Як повідомили в банку, відповідну угоду сторони підписали в межах державної програми "єОселя".

Так, "Укрзалізниця" компенсуватиме частину іпотечних витрат власних працівників.

Хто може скористатися

Програма поширюється на залізничників зі статусом внутрішньо переміщених осіб і передбачає:

компенсацію 20% суми першого внеску після придбання житла вартістю до 2 млн грн (за умови, що внесок не перевищує 30% вартості);

компенсацію до 30% щомісячних платежів (тіло кредиту і відсотки) протягом перших трьох років кредитування;

можливість фінансування "Укрзалізницею" частини авансового платежу ще до підписання угоди (опція буде доступна найближчим часом).

Чим це корисно

"Партнерство з роботодавцями відкриває новий етап розвитку іпотеки. Вперше іпотека виходить за межі банківського продукту і стає частиною HR-стратегії бренда, коли компанія долучається до фінансування житла працівників. "Укрзалізниця" першою запустила цю модель на практиці, і цей кейс може стати новим стандартом ринку та орієнтиром для інших великих роботодавців", – зазначив заступник голови правління "Ощадбанку" Антон Тютюн.

Зокрема, для роботодавців ця програма допоможе вирішити кілька завдань:

утримання кадрів,

підтримка працівників, які втратили житло через війну,

посилення HR-бренда через реальні інструменти.

Для держави така модель сприяє економічному відновленню через стимулювання ринку нерухомості та банківського сектору завдяки розширенню доступного іпотечного кредитування.

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Раніше в квітні стало відомо, що за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" вже видано 25 тис. кредитів. Загальний обсяг фінансування перевищив 43,5 млрд грн.

Від 11 січня програма "єОселя" відкрилася для всіх категорій військовослужбовців. Тепер мобілізовані бійці, нарівні з контрактниками, мають можливість оформлювати іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% річних.

Нагадаємо, торік за програмою доступної іпотеки "єОселя" 7769 українців стали власниками житла. За цей період банки-партнери надали кредити на загальну суму майже 15 млрд грн. При цьому 4881 кредит було оформлено на житло "першого продажу", зокрема 1499 квартир ‒ у будинках, що перебувають на етапі будівництва.