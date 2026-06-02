Ринок держоблігацій в Україні: вклади населення та бізнесу сягнули рекордних значень

У травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс на 15,8% у порівнянні з травнем 2025 року. Водночас інвестиції фізичних осіб збільшилися більш ніж на 56,4% у річному вимірі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 148,5 млрд грн ‒ це історичний максимум. Юридичні особи утримують понад 220,9 млрд грн у таких інструментах.

Розміщення та структура ринку ОВДП

У травні Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення ОВДП, у результаті яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,74% річних у гривні та 3,05% у доларах США.

Крім того, відбувся аукціон з обміну ОВДП (switch-аукціон). Попит з боку інвесторів сягнув 4,15 млрд грн. Учасникам ринку запропонували обміняти облігації з погашенням 10 червня 2026 року на нові папери з терміном погашення 14 червня 2028 року (754 дні обігу).

У результаті короткострокові облігації були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на бюджет у поточному році.

У кого найбільша частка?

Станом на 1 червня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на суму понад 2 трлн грн.

Найбільша частка портфеля належить:

  • комерційні банки – 46,26%;
  • Національний банк – 33,09%;
  • юридичні особи – 11,12%;
  • фізичні особи – 7,47%;
  • страхові компанії – 1,23%;
  • нерезиденти – 0,81%;
  • територіальні громади – 0,03%.

Нагадаємо, у квітні 2026 року обсяг вкладів юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс на 28,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас інвестиції населення збільшилися більш ніж на 61,3% у річному вимірі.

Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство фінансів суттєво скоротило обсяг пропозиції ОВДП, що дозволило знизити дохідність розміщень. До цього ставки залишалися майже незмінними з квітня 2025 року.

Це ознака катастрофи бізнесу в Україні! В країні немає бізнесу який приносить більше прибутків ніж державні облігації! Потрібні реформи, старі олігархи та підприємці мають бути замінені на нових, які вміють заробляти гроші і цими новими підприємцями мають стати ветерани ЗСУ, які довели свій патріотизм зі зброєю в руках! Нам потрібна повна зміна неспроможної та корумпованої бізнес еліти!
02.06.2026 10:45 Відповісти
Жадібні зміняться на ще більш жадібних.
02.06.2026 10:56 Відповісти
Жадібність майбутніх капітанів бізнесу мене не сильно хвилює, головне щоб ці підприємці були патріотами і сплачували податки в Україні і працювали на зміцнення України в економічному та військовому плані.
02.06.2026 11:01 Відповісти
Жадібність і чесність - це антоніми. Навіщо сплачувати всі податки якщо є схеми?
02.06.2026 11:14 Відповісти
Схеми ухиляння від податків це вже не жадібність а злочин!
02.06.2026 11:14 Відповісти
Для чого міняти підприємця, якщо він віддалений від влади і заробляє кошти сам. Але це вже було.
02.06.2026 11:32 Відповісти
Скоро піраміда почне руйнуватися...
Рятуйся, хто може
02.06.2026 10:55 Відповісти
Фундаментальная проблема в том, что у нас нет настоящего акционирования и настоящих акций. Клоунада с "приватизационными чеками" закончилась давным-давно, а ничего настоящего не наступило.... И собранный в гараже компьютер там и останется....
02.06.2026 12:31 Відповісти

