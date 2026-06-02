Ринок держоблігацій в Україні: вклади населення та бізнесу сягнули рекордних значень

У травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс на 15,8% у порівнянні з травнем 2025 року. Водночас інвестиції фізичних осіб збільшилися більш ніж на 56,4% у річному вимірі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 148,5 млрд грн ‒ це історичний максимум. Юридичні особи утримують понад 220,9 млрд грн у таких інструментах.

Розміщення та структура ринку ОВДП

У травні Міністерство фінансів провело 10 аукціонів з розміщення ОВДП, у результаті яких до державного бюджету було залучено понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність становила 15,74% річних у гривні та 3,05% у доларах США.

Крім того, відбувся аукціон з обміну ОВДП (switch-аукціон). Попит з боку інвесторів сягнув 4,15 млрд грн. Учасникам ринку запропонували обміняти облігації з погашенням 10 червня 2026 року на нові папери з терміном погашення 14 червня 2028 року (754 дні обігу).

У результаті короткострокові облігації були анульовані, що дозволило зменшити боргове навантаження на бюджет у поточному році.

У кого найбільша частка?

Станом на 1 червня 2026 року в обігу перебувають державні облігації на суму понад 2 трлн грн.

Найбільша частка портфеля належить:

комерційні банки – 46,26%;

Національний банк – 33,09%;

юридичні особи – 11,12%;

фізичні особи – 7,47%;

страхові компанії – 1,23%;

нерезиденти – 0,81%;

територіальні громади – 0,03%.

Нагадаємо, у квітні 2026 року обсяг вкладів юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс на 28,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас інвестиції населення збільшилися більш ніж на 61,3% у річному вимірі.

Як повідомлялося, наприкінці січня Міністерство фінансів суттєво скоротило обсяг пропозиції ОВДП, що дозволило знизити дохідність розміщень. До цього ставки залишалися майже незмінними з квітня 2025 року.