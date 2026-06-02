Бізнес третій місяць поспіль позитивно оцінює результати своєї діяльності, – опитування НБУ

У травні бізнес втретє поспіль оцінив результати своєї економічної діяльності позитивно, покращивши показники як у місячному, так і в річному вимірі. Підтримку оптимізму підприємств більшості секторів забезпечили стабільна ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги, пожвавлення споживчого попиту, покращення інфляційних очікувань та сезонний чинник.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця.

У травні 2026 року ІОДА становив 52,1 порівняно з 51,7 у квітні та 50,8 у травні 2025 року.

Будівництво та промисловість демонструють найвищі оцінки

Підприємства будівельної галузі втретє поспіль продемонстрували найвищі оцінки серед усіх секторів. Це пов’язано з бюджетним фінансуванням дорожнього будівництва, відновленням пошкодженої інфраструктури, високим внутрішнім попитом і сезонним фактором.

Секторальний індекс у травні становив 55,3 проти 55,6 у квітні та 51,5 у травні 2025 року. Бізнес очікує подальшого зростання обсягів будівництва та нових замовлень, хоча й повільнішими темпами.

Промислові підприємства також покращили оцінки завдяки стабільному попиту та енергетичній ситуації. Секторальний індекс зріс до 52,4 з 51,5 у квітні (51,1 у травні 2025 року). Виробники очікують зростання випуску продукції та нових замовлень, зокрема експортних, а також пом’якшення скорочення незавершеного виробництва та залишків готової продукції.

Послуги та торгівля: різна динаміка очікувань

Підприємства сфери послуг втретє поспіль оцінили поточну ситуацію позитивно завдяки стабілізації енергосистеми та зростанню попиту. Секторальний індекс у травні піднявся до 53,1 з 52,0 у квітні та перевищив рівень травня 2025 року (50,9). Очікується подальше зростання обсягів послуг і нових замовлень.

Натомість у торгівлі зафіксовано стримані оцінки через подорожчання пального, валютні коливання та зростання витрат. Секторальний індекс знизився до 49,6 з 50,8 у квітні (50,3 у травні 2025 року). Торговельні компанії зберігають позитивні очікування щодо товарообороту, однак прогнозують зменшення закупівель і збільшення запасів товарів.

Інфляційні очікування та ринок праці

Підприємства всіх секторів очікують повільнішого зростання цін на сировину, товари та послуги, а також на власну продукцію.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною. У будівництві та торгівлі очікується зростання кількості працівників, тоді як у сфері послуг, і особливо в промисловості, бізнес прогнозує подальше скорочення персоналу.

