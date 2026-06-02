Контроль вилову через Prozorro: В Україні спростили процедуру укладання угод на рибний промисел

Кабінет міністрів України впроваджує єдиний, прозорий та цифровізований механізм спеціального використання водних біоресурсів у межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), де така діяльність дозволена відповідно до чинних положень і режимів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Аукціони та цифровий контроль вилову через Prozorro

Метою експерименту є усунення прогалин у законодавстві та створення прозорої процедури встановлення лімітів і розподілу права на спеціальне використання водних біоресурсів через відкриті аукціони "Prozorro Продажі". Також передбачено впровадження щоденного звітування та сплати за виловлені ресурси до місцевих бюджетів.

Згідно з постановою, ліміти на спеціальне використання водних біоресурсів затверджуватиме Мінекономіки за погодженням із Держрибагентством. Саме агентство проводитиме аукціони та укладатиме договори з користувачами. Усі операції з вилову фіксуватимуться в електронній системі "еРибальство" – від ведення журналів до формування облікових квитанцій.

Прозорість, контроль і нові надходження до бюджетів

Очікується, що запуск експерименту:

дозволить запровадити цифрову систему звітування щодо обсягів вилову в межах ПЗФ;

підвищить прозорість рибогосподарської діяльності;

вперше запровадь плату за спеціальне використання водних біоресурсів у природно-заповідному фонді;

забезпечить додаткові надходження до місцевих бюджетів.

Реалізація проєкту також має забезпечити систематизацію даних про вилов, відкритий доступ до інформації та зрозумілі умови для суб’єктів рибного господарства.

Нагадаємо, в Україні триває комплексна реформа рибного господарства, спрямована на впровадження європейських стандартів та формування прозорого й конкурентного ринку.

У межах цих змін відбувається цифровізація управління галуззю, зокрема впровадження електронних аукціонів і системи "еРибальство". Завдяки її роботі державний бюджет уже отримав близько 170 млн грн додаткових надходжень.

Як повідомлялося, цього року заходи з поповнення водних біоресурсів за рахунок коштів, сформованих завдяки підвищенню стартових цін на аукціонах із продажу прав на промисловий вилов, планується провести у Кам’янському, Київському, Кременчуцькому та Дніпровському водосховищах, а також у пониззі річки Дністер і Дністровському лимані.