Цифровізація та нові електронні сервіси: Мін’юст модернізував систему виконавчого провадження

Міністерство юстиції України спільно з ДП "Національні інформаційні системи" (НАІС) та Державною судовою адміністрацією здійснили черговий етап оновлення Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП).

Електронна взаємодія з ЄСІТС

Ключовим результатом оновлення стало впровадження нового інструменту електронної взаємодії з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою (ЄСІТС). Фахівці повністю оновили механізм обміну даними між відомствами.

Відтепер постанови про стягнення із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших доходів боржників надходитимуть безпосередньо до електронних кабінетів установ, підприємств і організацій, зареєстрованих у ЄСІТС.

Захист прав військовослужбовців

Цифрова трансформація має особливе значення для військових частин та інших військових формувань.

Раніше взаємодія з ними відбувалася виключно у паперовій формі. Через логістичні труднощі це призводило до:

затримок у доставці та опрацюванні документів;

безпідставного внесення військовослужбовців до Єдиного реєстру боржників;

додаткових обмежень для захисників, які через виконання бойових завдань не могли своєчасно виконати рішення суду.

Перехід на електронний документообіг дозволить уникнути затримок, пов’язаних із фізичною доставкою поштової кореспонденції.

Оптимізація роботи виконавців

Оновлений функціонал сприятиме підвищенню ефективності роботи державних і приватних виконавців та пришвидшенню виконання судових рішень.

Окрім інтеграції із судовою системою, розробники також реалізували низку технічних удосконалень і виправлень, спрямованих на покращення роботи користувачів з функціоналом АСВП.

Очікувані результати

Унаслідок масштабної цифровізації Міністерство юстиції очікує:

значного скорочення строків виконання виконавчих документів;

підвищення рівня фактичного стягнення боргів;

зменшення адміністративного навантаження на установи та роботодавців;

посилення фінансової дисципліни в державі.

Нагадаємо, минулого року державні та приватні виконавці прийняли до виконання понад 6,3 млн виконавчих проваджень на загальну суму 2,32 трлн грн. Близько половини з них надійшли у 2025 році, тоді як решта залишилася з попередніх періодів. Загалом кількість нових виконавчих проваджень скоротилася на 3% порівняно з 2024 роком.