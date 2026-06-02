Фінляндія арештувала 3,7 мільйона євро російських активів на користь "Нафтогазу"

Національне правоохоронне управління Фінляндії цього року конфіскувало 3,7 млн євро в російської держави. Арешти пов'язані з воєнними операціями Росії в Україні, на основі позову української компанії "Нафтогаз" та її дочірніх компаній.

Як пише Yle, раніше Агентство переважно конфіскувало нерухомість, що належить Росії, але цьогорічні конфіскації були грошовими.

Звідки взяли гроші

Приблизно 3,7 млн євро, на які було накладено тимчасовий арешт, були російським вкладом у нині не існуючу програму співробітництва Європейського Союзу на зовнішніх кордонах, у якій брали участь Фінляндія та Росія.

Програма, яку у Фінляндії контролювало Міністерство зайнятості йекономіки, була спрямована на підтримку розвитку прикордонних районів між країнами. Кошти залишилися у Фінляндії.

"Згідно з документом судового виконавця, Росія сплатила свій фінансовий внесок у розмірі 3,7 млн євро, перш ніж розпочати воєнну агресію проти України в 2022 році. Програма співробітництва на кордоні була припинена після повномасштабного вторгнення, а гроші опинилися в міністерстві, у якого їх тепер вилучено", – пише видання.

Арешт – це запобіжний захід, який гарантує, що власник майна не зможе продати або передати його. Він має на меті захистити позицію кредитора або позивача.

Скільки Фінляндія стягнула з Росії

Із 2024 року Фінське національне правоохоронне управління вилучило російські активи на суму понад 40 млн євро.

Підрахунки наприкінці 2022 року свідчили, що Фінляндія конфіскувала російські активи на суму майже 190 млн євро за перше півріччя після лютневого вторгнення в Україну.

Інші компенсації

Окрім конфіскацій, Фінляндія почала стягувати з Росії компенсацію за завдану нею шкоду Україні.

Так, Гельсінський окружний суд наказав виконати компенсацію в розмірі 1 млрд євро, яку Постійна палата третейського суду в Гаазі зобов'язала Росію виплатити Україні в 2023 році.

У квітні того року суд зобов'язав Росію виплатити близько 4,3 млрд євро компенсації за незаконну експропріацію активів "Нафтогазу" в анексованому Росією Криму в 2014 році.

Згідно з міжнародним правом, кожна держава-учасниця повинна виконати рішення на своїй території, як це зараз зробила Фінляндія. Росія оскаржила це рішення.

Якщо рішення набуде юридичної сили, російські державні активи, конфісковані у Фінляндії, на суму понад 4 млрд євро, мають бути передані "Нафтогазу" як компенсація.

Раніше стало відомо, що "Нафтогаз" отримав дозвіл на примусове стягнення близько $1,4 млрд із російського "Газпрому" на території Казахстану.

Однак пізніше повідомлялося, що Міністерство юстиції Казахстану не сприятиме стягненню з російського "Газпрому" близько $1,4 млрд за арбітражним рішенням у справі "Нафтогазу". Рішення суду Міжнародного фінансового центру "Астана" має процесуальний характер і наразі не є остаточним та обов'язковим до виконання.

"Нафтогаз" отримав дозвіл на примусове стягнення близько $1,4 млрд із російського "Газпрому" на території Казахстану.

Як повідомили в "Нафтогазі", суд Міжнародного фінансового центру "Астана" визнав арбітражне рішення та дозволив його виконання в країні на користь компанії.

Як зазначається, це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти "Газпрому" на території окремої держави.

"Рішення суду в Казахстані – це ще один практичний результат у процесі стягнення коштів із "Газпрому". Ми послідовно рухаємося вперед і працюємо над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Інтереси "Нафтогазу" в провадженні в Казахстані представляють радники з юридичних фірм ADL Disputes та Wikborg Rein.

За що стягуються кошти

Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року "Нафтогаз" був зобов’язаний організовувати транзит газу територією України для "Газпрому" до припинення дії угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою, однак "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа".

Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов'язання.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження в Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал у Швейцарії ухвалив остаточне рішення, визнавши "Газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх зобов'язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати.

Трибунал зобов'язав "Газпром" сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та арбітражні витрати.

У січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відмовив "Газпрому" в оскарженні рішення, остаточно підтвердивши його чинність.

Оскільки "Газпром" добровільно не виконав своїх зобов'язань, "Нафтогаз" реалізує міжнародну кампанію зі стягнення активів боржника в різних юрисдикціях.