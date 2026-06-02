НБУ з початку великої війни перерахував на потреби оборони понад 153 мільярди. Як розподілили кошти?. ПЕРЕЛІК
Залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 червня 2026 року становить майже 6,4 млрд грн.
Як повідомили в Нацбанку, за травень на спецрахунок надійшло майже 3,3 млрд грн.
Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло понад 158,7 млрд грн у еквіваленті.
Хто переказував кошти
Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема із США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та інших країн світу).
Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані Женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 136,6 млрд грн в еквіваленті.
Скільки перераховано грошей
Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Нацбанк перерахував понад 153,4 млрд грн, у травні 2026 року – майже 122,7 млн грн, зокрема:
- на потреби Національної гвардії України – понад 1,69 млрд грн;
- на потреби Національної поліції України – 1,65 млрд грн;
- на потреби Міністерства оборони України – понад 38,4 млрд грн;
- на потреби Державної прикордонної служби України – 999,5 млн грн;
- на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 8,2 млрд грн;
- на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;
- на потреби Ради національної безпеки й оборони України – майже 40,1 млн грн;
- на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 233 млн грн;
- на потреби Служби безпеки України – понад 784,1 млн грн;
- на потреби військових частин – понад 286,9 млн грн;
- на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України – понад 1,49 млрд грн;
- на потреби Агенції оборонних закупівель – понад 97,26 млрд грн (протягом травня було повернуто 287,7 млн грн раніше невикористаних коштів);
- на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 2,22 млрд грн.
Попередні надходження
Як повідомлялося, залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 травня 2026 року становив понад 2,9 млрд грн.
Залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 квітня 2026 року становив понад 4,4 млрд грн.
За 2025 рік на спецрахунок Нацбанку надійшло майже 97 млрд грн у еквіваленті.
Тобто НБУ має власні виробництьва, яки виробили такий внесок у ввп України, що податки з нього склали аж 153 мільярди!
