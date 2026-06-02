Падіння гривні продовжується: НБУ встановив курс на 3 червня

Національний банк України встановив курси валют на середу, 3 червня – долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро – на 6 копійок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Офіційні курси валют на 3 червня такі:

1 долар США – 44,34 грн (44,3 грн станом на 2 червня);

1 євро – 51,66 грн (51,6 грн станом на 2 червня).

Як повідомлялося, 2 червня курс гривні до долара встановив історичний мінімум на рівні 44,3 грн/1$.

Регулювання курсу

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.