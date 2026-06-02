Корупція в енергетиці: НАБУ викрило схему заволодіння 170 мільйонами на будівництві Ташлицької ГАЕС. ФОТО

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами "Енергоатому" під час будівництва Ташлицької гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС) у Миколаївській області.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Деталі справи

Роботи з добудови Ташлицької ГАЕС виконувала одна з компаній організатора схеми. Попри зрив строків та порушення щодо компанії процедури банкрутства, з нею систематично укладали додаткові угоди, у яких змінювалися перелік та обсяг робіт, а також терміни їх виконання.

Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців "Енергоатому".

За однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн.

Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн.

Організатори схеми

Серед підозрюваних:

організатор схеми – фактичний власник низки компаній;

екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатора схеми затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.









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"Енергоатом" є оператором чотирьох атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької. Окрім того, до складу "Енергоатому" входить Ташлицька, Олександрівська ГЕС і Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

"Енергоатом" минулого року повідомив про проєкт добудови Ташлицької ГАЕС, яка вже введена в експлуатацію, з підвищенням рівня Олександрівського водосховища на річці Південний Буг.

Корупція в Україні

Раніше заступник голови Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції Дмитро Калмиков заявив, що в Україні найбільш ураженими корупцією залишаються сфери, пов'язані з верховенством права та управлінням державними ресурсами.

Суди України винесли 814 рішень у справах про корупцію за перші чотири місяці 2026 року. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Загалом у 2026 році винесли на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік.