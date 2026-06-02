Податкова виявила ознаки масштабної схеми виведення за кордон майже 200 мільярдів. Що відомо?
Державна податкова служба виявила понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.
Як повідомила очільниця Держподаткової Леся Карнаух, аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання.
"Такі дані ми отримали, проаналізувавши інформацію від Національного банку за 2024 рік – перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків. Переважна кількість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн", – розповіла Карнаух.
Де розташовані компанії
Карнаух повідомила, щ більшість компаній-порушників зосереджені в семи регіонах України:
- Одеська область,
- Київ,
- Дніпропетровщина,
- Львівська область,
- Харківщина,
- Київщина,
- Запорізька область.
Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.
Перереєстрація компаній
Окрім того, за словами Карнаух, фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих самих фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній.
"Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем – понад 7 тис. суб'єктів господарювання. Серед керівників компаній, які в розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – 10 і більше таких компаній, 245 осіб – дві і більше компанії-порушники", – розказала Карнаух.
Вона наголосила, що подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників.
Інші ознаки
Окрім того, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подають звітність із однакових комп'ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами. Так, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові – за окремими адресами по 10 і 13 компаній.
Усі зібрані матеріали Держпоаткова передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та ухвалення рішень відповідно до законодавства.
Раніше стало відомо, що на Одещині правоохоронці викрили та припинили масштабний канал контрабанди з невизнаної Абхазії, що перебуває під контролем Росії. Морем до України незаконно переправляли контрафактні сигарети, а також зброю та вибухівку.
Наприкінці квітня Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області припинило схему незаконного переміщення сигарет без марок акцизного податку через кордон.
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