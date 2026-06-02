Податкова виявила ознаки масштабної схеми виведення за кордон майже 200 мільярдів. Що відомо?

Державна податкова служба виявила понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

Як повідомила очільниця Держподаткової Леся Карнаух, аналіз вказує на ознаки скоординованої мережі суб'єктів господарювання.

"Такі дані ми отримали, проаналізувавши інформацію від Національного банку за 2024 рік – перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків. Переважна кількість операцій – вивезення товарів. Це 1243 компанії, які провели експорт на понад 176 млрд грн, 555 компаній – імпорт товарів на понад 18 млрд грн", – розповіла Карнаух.

Де розташовані компанії

Карнаух повідомила, щ більшість компаній-порушників зосереджені в семи регіонах України:

Одеська область,

Київ,

Дніпропетровщина,

Львівська область,

Харківщина,

Київщина,

Запорізька область.

Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

Перереєстрація компаній

Окрім того, за словами Карнаух, фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих самих фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній.

"Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем – понад 7 тис. суб'єктів господарювання. Серед керівників компаній, які в розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а подекуди й десятки таких підприємств. Наприклад: 13 осіб – 10 і більше таких компаній, 245 осіб – дві і більше компанії-порушники", – розказала Карнаух.

Вона наголосила, що подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників.

Інші ознаки

Окрім того, багато компаній-порушників користувалися одними й тими самими ІР-адресами, подають звітність із однакових комп'ютерних мереж, зареєстровані за одними адресами. Так, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові – за окремими адресами по 10 і 13 компаній.

Усі зібрані матеріали Держпоаткова передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та ухвалення рішень відповідно до законодавства.

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