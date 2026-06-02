Мережа "Фора" візьме в управління 180 магазинів "Бадьорий"

Мережа супермаркетів "Фора" розширює присутність у Києві та Київській області. Так, мережа бере в управління близько 180 магазинів "Бадьорий".

Як повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU), ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бенефіт", що входить до Fozzy Group, завершило угоду про набуття контролю над компанією "Недлес", яка є оператором мережі "Бадьорий".

Компанія "Недлес" розвиває мережу "Бадьорий" у Києві та Київській області та належить Віталію Мірошнікову та Ігорю Прохоренку, свідчать дані в системі YouControl.

Дозвіл АМКУ

26 березня 2026 року співвласник Fozzy Group, до складу якої входять мережі "Сільпо", "Фора", Thrash!, Володимир Костельман отримав дозвіл від Антимонопольного комітету України на набуття контролю над мережею магазинів "Бадьорий".

Як зазначається, для мережі "Фора" ця угода є частиною стратегії з активного розвитку магазинів "біля дому" та подальшого масштабування бізнесу в сегменті щоденної покупки.

Робота магазинів

Як зазначається, на першому етапі магазини "Бадьорий" продовжать працювати у звичному для гостей форматі. Подальша інтеграція відбуватиметься поетапно – зі збереженням команди, партнерств і з урахуванням особливостей кожної локації.

У мережі "Фора" налічується 398 магазинів.

Мережа "Бадьорий" наразі має 171 магазин.

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Інші придбання

Як повідомлялося, в грудні минулого року Fozzy Group, якій належать мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та інші, придбала онлайн-видання "The Village Україна".

Улітку 2024 року повідомлялося, що співвласник Fozzy Group (мережі супермаркетів "Сільпо", "Фора" та інші) Володимир Костельман спільно із засновником бренду Pampik Шахіном Мусаєвим планують відновити роботу одного з найбільших інтернет-магазинів дитячих товарів Pampik.ua.