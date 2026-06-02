Маршрут для українців: Від польського Перемишля запустять потяг до Німеччини через Чехію. Скільки триватиме поїздка?

Приватний міжнародний залізничний та автобусний оператор Leo Express, що базується в Празі (Чехія), 25 червня запустить між'європейське залізничне сполучення.

Як пише Euronews, маршрут на понад 1300 км стане одним із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі.

Маршрут потяга

Повідомляється, що маршрут з'єднає великі міські центри Німеччини, Чехії та Польщі аж до кордону з Україною, з одним щоденним рейсом у кожному напрямку.

Починаючи з польського міста Перемишль, яке межує з Україною, маршрут пролягатиме через Краків (Польща), Остраву, Прагу (Чехія), Дрезден, Лейпциг та Ерфурт, перш ніж завершити поїздку у Франкфурті-на-Майні та аеропорту Франкфурта (Німеччина).

"За допомогою цього нового маршруту ми також знімаємо залізну завісу між Західною та Східною Європою, з'єднуючи важливі європейські центри та забезпечуючи доступ до України", – прокоментував генеральний директор Leo Express Петер Келер.

Пасажирам на борту маршруту буде запропоновано підключення до Wi-Fi, доступ до розеток для зарядки пристроїв, напої та кондиціонер протягом усієї поїздки.

Розклад руху

Потяг відправляється з Перемишля о 13:31, а кінцева зупинка у Франкфуртському аеропорту прибуде наступного дня о 07:53.

Поїзд у зворотньому напрямку вирушатиме з аеропорту Франкфурта о 08:27 ранку, а в Перемишлі буде наступного дня о 02:23 ночі.

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Як повідомлялося, в березні цього року в Румунії запустили перший приватний поїзд на маршруті Сучава – Бухарест.

Аеропорт "Сучава – Штефан Великий" (Ștefan cel Mare) став одним із найзручніших міжнародних аеропортів поруч із Україною.

Із України до аеропорту легко дістатися через пункт пропуску "Порубне – Сірет", а автобуси з Чернівців їдуть приблизно 1,5-3 години залежно від черги на кордоні.

У листопаді торік стало відомо, що в новому графіку "Укрзалізниця" змінить час прибуття низки поїздів до Польщі, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди до Німеччини. Завдяки цьому на маршруті між українськими містами та Німеччиною буде достатньо зробити всього одну пересадку.