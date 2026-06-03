Податкова затвердила оновлений перелік сумлінних платників податків: хто увійшов до списку?

Державна податкова служба України оприлюднила Перелік платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на травень. До нього включено 9 251 суб’єкт господарювання.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Порівняно з попереднім оновленням кількість учасників зросла на 260 компаній і підприємців, або майже на 3%, що свідчить про збільшення частки бізнесу, який працює прозоро та виконує податкові зобов’язання.

Склад переліку

Серед учасників списку ‒ 8 673 юридичні особи, зокрема:

4 788 ‒ на загальній системі оподаткування;

476 ‒ резиденти "Дія Сіті";

1 689 ‒ платники єдиного податку ІІІ групи;

1 720 ‒ платники єдиного податку IV групи.

Також до переліку увійшли 578 фізичних осіб-підприємців, серед яких:

71 ‒ на загальній системі оподаткування;

507 ‒ платники єдиного податку ІІІ групи.

Стабільність списку та внесок у бюджет

Важливим показником залишається стабільність складу переліку: 7 603 суб’єкти господарювання, або 82%, перебувають у ньому ще з березня. Це свідчить про системне дотримання критеріїв і вимог.

За підсумками 2025 року підприємства, включені до списку, сплатили 298,6 млрд грн податків до зведеного бюджету, що становить 14,6% усіх податкових надходжень.

Оприлюднення даних і доступ для бізнесу

Усіх платників, включених до переліку, 1 червня поінформували через Електронний кабінет. Водночас компанії та ФОПи можуть відмовитися від публікації своїх даних на вебпорталі ДПС, подавши відповідне електронне повідомлення.

Протягом 5 робочих днів після затвердження списку на порталі ДПС у розділі "Територія високого рівня податкової довіри" будуть оприлюднені середньогалузеві показники за видами економічної діяльності. Також платники зможуть переглянути свої індивідуальні показники відповідності критеріям у Електронному кабінеті.

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Нагадаємо, понад 10 тис. фактичних перевірок і майже 160 млн грн надходжень до бюджету ‒ такими були результати роботи на середину травня податкової служби з детінізації розрахунків у різних сферах діяльності з початку 2026 року. Контрольні заходи охопили широкий спектр бізнесу ‒ від автозаправних станцій і торгівлі автомобілями до інтернет-магазинів і сфери послуг.

Як повідомлялося, Державна податкова служба встановила понад 2,3 тис. компаній, які провели зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність або зникли з ринку.