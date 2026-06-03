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Новини ринок праці
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Підробіток на канікулах: Скільки мінімально повинні платити підліткам в Україні?

Підробіток на канікулах: Скільки мінімально повинні платити підліткам в Україні?

Під час канікул багато підлітків шукають можливості для підробітку. Однак перед працевлаштуванням важливо знати, які гарантії передбачає трудове законодавство для неповнолітніх, зокрема щодо оплати праці.

Про це повідомляють "Новини.LIVE" з посиланням на дані Держслужбу з питань праці.

Оплата праці неповнолітніх

Працівникам до 18 років заборонено встановлювати нижчу оплату праці лише через вік. У разі погодинної оплати неповнолітні мають право на таку саму ставку, як і дорослі працівники відповідної кваліфікації.

Робота школярів і студентів

Учні закладів загальної середньої або професійно-технічної освіти, які поєднують навчання з роботою, отримують заробітну плату:

  • за фактично відпрацьований час;
  • або відповідно до виконаного обсягу робіт.

Відрядна оплата та скорочений графік

У разі відрядної форми оплати для неповнолітніх застосовуються ті самі тарифи, що й для дорослих працівників. Водночас закон дозволяє їм працювати за скороченим графіком, при цьому оплата за невідпрацьований час також враховується.

Гарантія мінімальної зарплати

Заробітна плата неповнолітнього не може бути нижчою за мінімальну, якщо він повністю виконав місячну або погодинну норму.

На що варто звернути увагу?

Іноді роботодавці намагаються знизити оплату праці через вік працівника або не дотримуються встановлених трудових гарантій. Такі дії є порушенням законодавства. Перед початком роботи підліткам і їхнім батькам рекомендують уважно ознайомитися з умовами трудового договору.

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Нагадаємо, в Україні найбільша кількість вакансій для підробітку та пропозицій, які можуть зацікавити студентів, зосереджена у сфері будівництва та робітничих професій. Саме в цих галузях також пропонують найвищі зарплати ‒ до 45 тис. грн.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України спільно з Державним центром зайнятості та Федерацією роботодавців України запустили програму стажування для людей віком 50+ під назвою "Досвід має значення".

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03.06.2026 11:59 Відповісти
багато швидше за кордон "на канікули" до близьких родичів їхніми батьками буде намагатись повивезена )) тільки "залатая наша маладёж" в студбудзагони буде загнана )) ну щоб своїм дітям, тобто онукам їхніх батьків, почати прибарахлятись, ударним слугонарідним трудом, який всєгда у них в пачоті! )) наприклад, мене вже з зими розшуюкуть декілька осіб, взагалі таких, про яких я навіть Ніколи не знав, що вони є моїми старими та добрими знайомими. )))) щоб їхніх, закінчуючих школу дітей допомогти в австрії прилаштувати, про життя в якій ті з дитсадка мріяли, навіть ще не знаючи, що така існує, не говорячи про те, що ще минулого року знали, де вона розташовна, навіть на мапах )))
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03.06.2026 12:29 Відповісти
45 000......єптіть покажіть мені будівельнику зі стажем де можна так заробляти,бажано в межах мого міста,де 25 000-30 000 це вершина навіть на монолітах
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03.06.2026 12:30 Відповісти
Іди продавщицею в АТБ, заробиш. Навіщо ти на будівництві так страждаєш за копійки?
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03.06.2026 13:19 Відповісти
я просив у тебе поради??хоча якщо в тебе поради такі тупі,то .....користуйся ними сам🤣🤣🤣
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03.06.2026 13:25 Відповісти
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03.06.2026 12:59 Відповісти

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