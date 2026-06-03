Підробіток на канікулах: Скільки мінімально повинні платити підліткам в Україні?

Під час канікул багато підлітків шукають можливості для підробітку. Однак перед працевлаштуванням важливо знати, які гарантії передбачає трудове законодавство для неповнолітніх, зокрема щодо оплати праці.

Про це повідомляють "Новини.LIVE" з посиланням на дані Держслужбу з питань праці.

Оплата праці неповнолітніх

Працівникам до 18 років заборонено встановлювати нижчу оплату праці лише через вік. У разі погодинної оплати неповнолітні мають право на таку саму ставку, як і дорослі працівники відповідної кваліфікації.

Робота школярів і студентів

Учні закладів загальної середньої або професійно-технічної освіти, які поєднують навчання з роботою, отримують заробітну плату:

за фактично відпрацьований час;

або відповідно до виконаного обсягу робіт.

Відрядна оплата та скорочений графік

У разі відрядної форми оплати для неповнолітніх застосовуються ті самі тарифи, що й для дорослих працівників. Водночас закон дозволяє їм працювати за скороченим графіком, при цьому оплата за невідпрацьований час також враховується.

Гарантія мінімальної зарплати

Заробітна плата неповнолітнього не може бути нижчою за мінімальну, якщо він повністю виконав місячну або погодинну норму.

На що варто звернути увагу?

Іноді роботодавці намагаються знизити оплату праці через вік працівника або не дотримуються встановлених трудових гарантій. Такі дії є порушенням законодавства. Перед початком роботи підліткам і їхнім батькам рекомендують уважно ознайомитися з умовами трудового договору.

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Нагадаємо, в Україні найбільша кількість вакансій для підробітку та пропозицій, які можуть зацікавити студентів, зосереджена у сфері будівництва та робітничих професій. Саме в цих галузях також пропонують найвищі зарплати ‒ до 45 тис. грн.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України спільно з Державним центром зайнятості та Федерацією роботодавців України запустили програму стажування для людей віком 50+ під назвою "Досвід має значення".