США готують нові мита проти 60 країн за використання примусової праці: України у списку немає

Адміністрація Трампа заявила про намір запровадити додаткові імпортні мита на рівні 10% або 12,5% для товарів із 60 країн. Рішення обґрунтовується тим, що ці держави, на думку Вашингтона, не змогли належним чином обмежити торгівлю продукцією, виготовленою з використанням примусової праці.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціатива Офісу торгового представника США (USTR) стала результатом розслідування щодо недобросовісних торговельних практик за розділом 301. Її оприлюднення відбувається на тлі спроб адміністрації відновити тарифи, раніше скасовані рішенням Верховного суду США.

Які країни потрапили до переліку?

Згідно з пропозицією, мита передбачено у двох рівнях:

10% ‒ для країн, які, за оцінкою США, частково вжили заходів проти товарів, вироблених із застосуванням примусової праці. До цієї групи віднесено, зокрема, Аргентину, Бангладеш, Велику Британію, ЄС, Канаду, Мексику, Індонезію та низку інших держав;

12,5% ‒ для решти країн у переліку, серед яких Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Росія, Туреччина, Швейцарія та Австралія.

Україна не увійшла до переліку ні на одному із рівнів.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що неспроможність ключових торговельних партнерів вирішити проблему товарів, вироблених із використанням примусової праці, є неприйнятною та ставить американських працівників у нерівні конкурентні умови.

Винятки для окремих товарів

Водночас у висновках USTR передбачено винятки для окремих категорій товарів. З-під дії тарифів можуть бути виведені енергоносії, рідкісноземельні елементи, окремі метали, яловичина, кава, частина фруктів і овочів, фармацевтична продукція, органічні хімікати та авіаційні комплектуючі.

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Нагадаємо, президент Дональд Трамп відтермінував запровадження підвищених мит на автомобілі з Європейського Союзу до 4 липня. Він зазначив, що розраховує на виконання ЄС раніше досягнутих торговельних домовленостей, які передбачають зниження тарифів до нульового рівня, та попередив про можливі наслідки у разі невиконання цих зобов’язань.

Як повідомлялося, на початку квітня Дональд Трамп переглянув тарифні правила щодо імпорту сталі, алюмінію та міді, знизивши мита на продукцію з цих металів. Зміни також спрямовані на спрощення процедур дотримання вимог і запобігання штучному заниженню вартості імпортних товарів.