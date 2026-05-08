Трамп передумав підвищувати тарифи на автомобілі з Євросоюзу: дав час до 4 липня

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження підвищених мит на авто з Євросоюзу до 4 липня. Він заявив, що очікує від ЄС виконання торговельних домовленостей, які передбачають зниження тарифів до нульового рівня, та попередив про можливі наслідки у разі порушення цих зобов’язань.

Це рішення було ухвалене після розмови з головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Я терпляче чекав, коли ЄС виконає свою частину історичної торгової угоди, укладеної в Тернберрі, Шотландія, – найбільшої торгової угоди в історії! Була дана обіцянка, що ЄС виконає свою частину угоди і, як і було погоджено, знизить свої тарифи до нуля!", – наголосив президент США.

Він додав, що погодився надати час до 4 липня для виконання домовленостей, після чого, за його словами, у разі невиконання "тарифи одразу ж підскочать до набагато вищого рівня".

Раніше Трамп анонсував підвищення мит на автомобілі з Євросоюзу до 25% з цього тижня. Водночас він уточнив, що у випадку, якщо європейські автовиробники налагодять виробництво легкових і вантажних авто на заводах у США, такі мита не запроваджуватимуться.

Водночас голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланґе назвав рішення президента США щодо підвищення мит на автомобілі з ЄС неприйнятним. Він також охарактеризував дії адміністрації Трампа як "явну непередбачуваність" і закликав Євросоюз дотримуватися чіткої позиції.

Краще би ти передумав бути президентом.
08.05.2026
Ото господар свого слова - хотів сказав, хотів забрав!
08.05.2026
настав час коли бачиш заголовок Трамп шось сказав і прогортуєш далі, не читавши
08.05.2026
конь
08.05.2026
Дайте цьому довбойпу оселедець, нехай закриє свою піхву
08.05.2026
08.05.2026
08.05.2026
Меланія - молодець, дід піґулку з'їв.
08.05.2026
коли цього під* філа трампа , переведуть з Білого дурдому до псих лікарні закритого типу ?!...
08.05.2026
Логично и справедливо - "мы,великая Америка,покупаем ваши автомобили,поддерживаем этим вашу дряхлую экономику,а вы,европейцы,покупаете у нас нефть и газ,тем самым мы уравновешиваем наш торговый баланс и переводим наши экономические взаимоотношения на стабильный и добрососедский уровень", браво мистер Трамп.
08.05.2026
Американці не виробляють такої якості авто, як німці. Так що "дряхлая економіка" це не про європейців. І тут вже не реднеки, яким і іржавий фордік зійде, а дяді з мішками грошей запитали трампидло "а нам на чому їздити?"
08.05.2026
У вас плохой с логикой,никто не запрещает немцам продавать свои авто в США,они там будут,германофилы и их интересы не пострадают,я говорил абсолютно о другом.
08.05.2026
настав час коли бачиш заголовок Трамп шось сказав і прогортуєш далі, не читавши
08.05.2026
Колотить діда...
08.05.2026
недоношенный !!!(((
08.05.2026
Шо, апять chicken out?
08.05.2026
- Що у нас сьогодні новенького?
- Трамп передумав.
- Це зрозуміло, а що нового?
08.05.2026
Интересно как можно быть таким звиздоболом по жизни? Он же за слова свои не отвечает. Как с ним дела вести можно с пустобрехом.
08.05.2026
Як же він хоче щоб всі боялись його, велись на дешеві маніпуляції і приповзали навколішки благати його. Але на відміну від нього, це розумніші люди без дитячих травм
08.05.2026
Він навіть не знає, що підвищені ним мита в кінцевому підсумку оплачує рядовий американський споживач.... якому нафік не потрібен 20-тилітровий американський каділлак, а потрібне 5-7-літрове економічне надійне авто щоб дістатися роботи і назад додому...
08.05.2026
 
 