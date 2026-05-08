Трамп передумав підвищувати тарифи на автомобілі з Євросоюзу: дав час до 4 липня

Президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження підвищених мит на авто з Євросоюзу до 4 липня. Він заявив, що очікує від ЄС виконання торговельних домовленостей, які передбачають зниження тарифів до нульового рівня, та попередив про можливі наслідки у разі порушення цих зобов’язань.

Це рішення було ухвалене після розмови з головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

"Я терпляче чекав, коли ЄС виконає свою частину історичної торгової угоди, укладеної в Тернберрі, Шотландія, – найбільшої торгової угоди в історії! Була дана обіцянка, що ЄС виконає свою частину угоди і, як і було погоджено, знизить свої тарифи до нуля!", – наголосив президент США.

Він додав, що погодився надати час до 4 липня для виконання домовленостей, після чого, за його словами, у разі невиконання "тарифи одразу ж підскочать до набагато вищого рівня".

Раніше Трамп анонсував підвищення мит на автомобілі з Євросоюзу до 25% з цього тижня. Водночас він уточнив, що у випадку, якщо європейські автовиробники налагодять виробництво легкових і вантажних авто на заводах у США, такі мита не запроваджуватимуться.

Водночас голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланґе назвав рішення президента США щодо підвищення мит на автомобілі з ЄС неприйнятним. Він також охарактеризував дії адміністрації Трампа як "явну непередбачуваність" і закликав Євросоюз дотримуватися чіткої позиції.