Мита на автомобілі з ЄС буде підвищено до 25%, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що з наступного тижня підвищить мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підвищення мит на авто з ЄС

"Я радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не виконує наш повністю узгоджений торговельний договір, уже наступного тижня я підвищу мита на автомобілі та вантажівки, що надходять до Сполучених Штатів із ЄС. Мито буде збільшено до 25%", - написав глава Білого дому.

Водночас він заявив, що якщо європейські автовиробники вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, мита не буде.

"Багато заводів легкових та вантажних авто зараз будуються (в США, - ред.), в них інвестовано понад 100 мільярдів доларів, що є рекордом в історії виробництва легкових авто та вантажівок. Ці заводи, на яких працюватимуть американські робітники, незабаром відкриються",- додав президент США.

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

Згодом Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

