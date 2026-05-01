Мита на автомобілі з ЄС буде підвищено до 25%, - Трамп
Президент США Дональд Трамп повідомив, що з наступного тижня підвищить мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Підвищення мит на авто з ЄС
"Я радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не виконує наш повністю узгоджений торговельний договір, уже наступного тижня я підвищу мита на автомобілі та вантажівки, що надходять до Сполучених Штатів із ЄС. Мито буде збільшено до 25%", - написав глава Білого дому.
Водночас він заявив, що якщо європейські автовиробники вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, мита не буде.
"Багато заводів легкових та вантажних авто зараз будуються (в США, - ред.), в них інвестовано понад 100 мільярдів доларів, що є рекордом в історії виробництва легкових авто та вантажівок. Ці заводи, на яких працюватимуть американські робітники, незабаром відкриються",- додав президент США.
Що передувало?
- Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
- Згодом Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
Але всі його дії підсилюють лише одного гравця, якого решта світу намагається прибрати з поля гри - московія.
Трампон не боїться пУтіна, не ненавидить його, не розчарований ним... Він його обожнює, бо сам хоче таку владу, такі гроші, таке обожнювання в середині країни, як то має ху@ло... Нарцис з шизофренією і деменцією на більше не здатний, ІМХО
сильная это когда португалец готов умирать за латыша в войне против русни.
за тарифы платили все, особенно конечные покупатели, а возмещение получат только корпорации.
Ізоляція США, про що трампон казав у своїй програмі і до якої все веде, розпочне світову економічну кризу, але за результатом (ІМХО) вона (при нинішньому рівні глобалізації) вдарить по США сильніше в кілька десят разів, ніж "Велика дипресія" в минулому сторіччі... А світ виживе...
Краще 500!
500 більше ніж 25, скажіть йому!