УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7627 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи Трампа
3 588 39

Мита на автомобілі з ЄС буде підвищено до 25%, - Трамп

Трамп анонсував підвищення мита на автомобілі з ЄС

Президент США Дональд Трамп повідомив, що з наступного тижня підвищить мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підвищення мит на авто з ЄС 

"Я радий оголосити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не виконує наш повністю узгоджений торговельний договір, уже наступного тижня я підвищу мита на автомобілі та вантажівки, що надходять до Сполучених Штатів із ЄС. Мито буде збільшено до 25%", - написав глава Білого дому.

Водночас він заявив, що якщо європейські автовиробники вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, мита не буде.

"Багато заводів легкових та вантажних авто зараз будуються (в США, - ред.), в них інвестовано понад 100 мільярдів доларів, що є рекордом в історії виробництва легкових авто та вантажівок. Ці заводи, на яких працюватимуть американські робітники, незабаром відкриються",- додав президент США.

допис Трампа

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
  • Згодом Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

Автор: 

авто (6522) мито (1250) Євросоюз (15000) Трамп Дональд (8783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Руде поцануте знову за своє. Такий бізнесмен як *****.
показати весь коментар
01.05.2026 19:33 Відповісти
+8
оно просто дебил с деменцией...свои машины себе в очко засунут
показати весь коментар
01.05.2026 19:46 Відповісти
+8
Не зовсім. Він хоче керувати Європою, як своєю "вотчиною" (бути царем), але хоче керувати сильною Європою. Але сильна Європа те "керування" пошле... Вже послала вслід за крейсером "Москва". Руда мавпа хоче "сильну Європу", але так само хоче керувати ЄС. Дві протилежні ідеї в одній голові - психіатри у захваті!
Але всі його дії підсилюють лише одного гравця, якого решта світу намагається прибрати з поля гри - московія.

Трампон не боїться пУтіна, не ненавидить його, не розчарований ним... Він його обожнює, бо сам хоче таку владу, такі гроші, таке обожнювання в середині країни, як то має ху@ло... Нарцис з шизофренією і деменцією на більше не здатний, ІМХО
показати весь коментар
01.05.2026 20:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
красавчик, значить в європі авто подешевшають.
показати весь коментар
01.05.2026 19:32 Відповісти
оно просто дебил с деменцией...свои машины себе в очко засунут
показати весь коментар
01.05.2026 19:46 Відповісти
ага, а потім він оголосить біг діл з китайським HAVAL, BYD, ******* і іншими лоховозками
показати весь коментар
01.05.2026 20:18 Відповісти
Руде поцануте знову за своє. Такий бізнесмен як *****.
показати весь коментар
01.05.2026 19:33 Відповісти
Це така відповідь Санчесу, Мерцу і Мелоні судячи зі всього. З нато не рокатило то вирішив так. Було очікувано насправді
показати весь коментар
01.05.2026 19:33 Відповісти
щасливі гомериканці будуть "розсікати" на одноразових "китайцях"..
показати весь коментар
01.05.2026 19:36 Відповісти
а шо вже форд закрився?
показати весь коментар
01.05.2026 19:39 Відповісти
Разом з GM
показати весь коментар
01.05.2026 19:48 Відповісти
китайці - тупо дешевші, а мудрий гомериканський нАріт (як і наші, ті шо особливообдаровані) ласий до шари та скидок, і живуть також одним днем та вірою у обіцянки-цяцянки.. Трумп - найкращий доказ тому..
показати весь коментар
01.05.2026 21:03 Відповісти
завжди будуть ті, хто буде купувати дешеве гімно. а також завжди будуть ті, хто буде купувати якісне і дороге.
показати весь коментар
01.05.2026 21:05 Відповісти
Помню Форд с неграми забегал на завод итальяшек и ломал там все, а после его жену чпокали негры, антисемиты они такие.
показати весь коментар
02.05.2026 06:17 Відповісти
С эмблемой " мацквич".)
показати весь коментар
01.05.2026 19:40 Відповісти
так есть еще японцы и корейцы помимо своего производства
показати весь коментар
02.05.2026 00:30 Відповісти
И нотации Карла не помогли. Если ты идиот то это навсегда!
показати весь коментар
01.05.2026 19:39 Відповісти
Зелена дорога китайцям відкрита
показати весь коментар
01.05.2026 19:43 Відповісти
Мастурбатор)))Тут з американських бачу одинокі доджі та класичні часів Елвіса)Ну ,звичайно тесли,але це вже з минулого серіалу))
показати весь коментар
01.05.2026 19:44 Відповісти
це трумпло відкрито виступає проти Європи..
і вже давно
показати весь коментар
01.05.2026 19:45 Відповісти
Не зовсім. Він хоче керувати Європою, як своєю "вотчиною" (бути царем), але хоче керувати сильною Європою. Але сильна Європа те "керування" пошле... Вже послала вслід за крейсером "Москва". Руда мавпа хоче "сильну Європу", але так само хоче керувати ЄС. Дві протилежні ідеї в одній голові - психіатри у захваті!
Але всі його дії підсилюють лише одного гравця, якого решта світу намагається прибрати з поля гри - московія.

Трампон не боїться пУтіна, не ненавидить його, не розчарований ним... Він його обожнює, бо сам хоче таку владу, такі гроші, таке обожнювання в середині країни, як то має ху@ло... Нарцис з шизофренією і деменцією на більше не здатний, ІМХО
показати весь коментар
01.05.2026 20:04 Відповісти
да нет никакой сильной европы.

сильная это когда португалец готов умирать за латыша в войне против русни.
показати весь коментар
02.05.2026 00:31 Відповісти
Кацап, як ніхто - знається на ......сильних европах))))
показати весь коментар
02.05.2026 07:45 Відповісти
Дай дурню х_й скляний - він і х_й розіб'є, і руки поріже.
показати весь коментар
01.05.2026 19:47 Відповісти
Воно ще за минулі тарифи не розрахувалося за рішенням Верховного Суду, що визнав їх незаконними та поставив відшкодувати.
показати весь коментар
01.05.2026 19:48 Відповісти
так там фашистко-гешефтная мутка.

за тарифы платили все, особенно конечные покупатели, а возмещение получат только корпорации.
показати весь коментар
02.05.2026 00:32 Відповісти
Якесь таке дивне відчуття, що наступного разу не промахнуться...
показати весь коментар
01.05.2026 19:51 Відповісти
Це таке "налагодження взаємовідносин" з Європою? Тоді я розумію, чому руде було банкрутом не один раз! І все більше вірю, що піднімалося воно за рахунок кремлівських грошей. Бо так зміцнювати позиції кремлядів жоден патріот СВОЄЇ держави (навіть московити) не зможе!

Ізоляція США, про що трампон казав у своїй програмі і до якої все веде, розпочне світову економічну кризу, але за результатом (ІМХО) вона (при нинішньому рівні глобалізації) вдарить по США сильніше в кілька десят разів, ніж "Велика дипресія" в минулому сторіччі... А світ виживе...
показати весь коментар
01.05.2026 19:53 Відповісти
Его предидущие тарифы суд отменл, тут будет аналогично. Хотя большинство производителей имеют там производство и их это вообще не косенётся. Очередной пук в лужу старого маразматика.
показати весь коментар
01.05.2026 19:55 Відповісти
Цікаво, хто тоді в Європі буде купувати форди тощо яки здорощають на 25 або 30%?
показати весь коментар
01.05.2026 19:56 Відповісти
Слабо. Давай на сто.
показати весь коментар
01.05.2026 19:59 Відповісти
Трамп уже програв суд, що підіймати за мита це не його повноваження, багато компаній які їх оплатили в 25 р. тепер вимагають від США їх відшкодувати..., на ці його пусті заяви вже ніхто уваги не звертає... воно всралось в Ірані, його і Ізраїль Європа послала ***** з їх війною, ось гівно і біситься, бо наземну операцію починати в Ірані не хоче, зупиняти китайські кораблі з нафтою і товарами на шляху в Іран не може... так хоч підісру Мерцу і Макрону за їх образи
показати весь коментар
01.05.2026 20:03 Відповісти
Гадаю ЄС в " боргу" не залишиться...😊
показати весь коментар
01.05.2026 20:20 Відповісти
Європейські авто стануть дорожчими для американців, а псевдо російські (китайські) дешевші, велком ту автократія.
показати весь коментар
01.05.2026 20:37 Відповісти
Правильне рішення. Лохторату Трампа буде легше зрозуміти наскільки ліпше їздити на американських машинах, які до біса ненажерливі, а не на економних Європейських.
показати весь коментар
01.05.2026 20:41 Відповісти
не треба ображати американських інженерів автопрому, там далеко не лохі працюють, на противагу їх президенту. У мене седан, розмір як S-клас, по вартості як C-клас та по утриманню не дорожчій за А-клас
показати весь коментар
01.05.2026 21:06 Відповісти
Добре, що ви зупинились на А класі. А могли б спи z діти що утримання американського S-класу виходить як велосипеда ,,Школьник,,
показати весь коментар
01.05.2026 21:32 Відповісти
"Апять двацать пять" (кацапське)
показати весь коментар
01.05.2026 20:45 Відповісти
Боже, врятуй Америку від рижого дебіла.
показати весь коментар
01.05.2026 21:03 Відповісти
500!!!
Краще 500!
500 більше ніж 25, скажіть йому!
показати весь коментар
01.05.2026 21:26 Відповісти
Если правильно понял, то сначала американцы платили за продукты больше, благодаря пошлинам, теперь за экономичные, дешевые и надёжные авто тоже будут платить? Ну ладно, жаль их конечно, но что не сделаешь ради величия)))
показати весь коментар
01.05.2026 21:49 Відповісти
*******
показати весь коментар
01.05.2026 23:10 Відповісти
 
 