Скасування тарифів ще більше збагатить країни й компанії, які багато років "обкрадали" США, - Трамп

Дональд Трамп вважає, що рішення Верховного Суду щодо скасування його тарифів може дати змогу країнам і компаніям і далі "обдирати" Сполучені Штати.

Про це він написав у пʼятницю у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

На думку американського президента, ухвала суду "може дозволити повернути сотні мільярдів доларів країнам і компаніям, котрі протягом багатьох років обкрадали Сполучені Штати, а тепер, згідно з цим рішенням, можуть фактично продовжувати це робити, причому в ще більших обсягах".

На переконання Трампа, Верховний Суд не давав на це право.

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Він стверджує, що тепер країни й компанії претендуватимуть "на незаслужений прибуток просто з нічого, подібного якому світ ще ніколи не бачив", маючи на увазі, компенсацію, яку може бути сплачено за збитки від незаконних тарифів.

"Чи можливий повторний розгляд, чи перегляд цієї справи?" - додав Трамп.

Що передувало?

Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.

Згодом Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

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