Скасування тарифів ще більше збагатить країни й компанії, які багато років "обкрадали" США, - Трамп
Дональд Трамп вважає, що рішення Верховного Суду щодо скасування його тарифів може дати змогу країнам і компаніям і далі "обдирати" Сполучені Штати.
Про це він написав у пʼятницю у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Заява Трампа
На думку американського президента, ухвала суду "може дозволити повернути сотні мільярдів доларів країнам і компаніям, котрі протягом багатьох років обкрадали Сполучені Штати, а тепер, згідно з цим рішенням, можуть фактично продовжувати це робити, причому в ще більших обсягах".
На переконання Трампа, Верховний Суд не давав на це право.
Він стверджує, що тепер країни й компанії претендуватимуть "на незаслужений прибуток просто з нічого, подібного якому світ ще ніколи не бачив", маючи на увазі, компенсацію, яку може бути сплачено за збитки від незаконних тарифів.
"Чи можливий повторний розгляд, чи перегляд цієї справи?" - додав Трамп.
Що передувало?
- Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
- Згодом Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отакої! НА ДУМКУ Трампа...
Навже Трамп має якісь думки? Автори які використовують такі звороти мови, - вірніше буде сказати готові матриці з пропусками "необходімоє впісать" - як на думку американського президента приєднуються до фанатів Трампа у компліментарності.
"Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль." - цитата Kozyuk
Тому використання подібних копліментарних на думку можна віднести до недоброчесної пропаганди з намірами ввести громадскість в оману.
Ще рік тому експерти в один голос говорили, що статусу долара як головної світової валюти нічого не загрожує, якими б дивними не були дії Трампа. Усього за рік він словом і ділом зумів переконати їх у зворотному. В останні місяці віру в долар стрімко втрачають і економісти, і зарубіжні інвестори, зокрема дружньо налаштовані до Америки європейці та японці. Чому?
Гегемонія долара в останні десятиліття була прямим наслідком економічної, політичної та військової гегемонії США у світі. Однак Трамп поставив її під сумнів агресивною зовнішньою та внутрішньою політикою після повернення у Білий дім на другий термін рік тому.
Тарифна війна, погрози союзникам, полювання на мігрантів, наступ на Конгрес, суди, центральний банк та інші інститути в США, зростаючий борг і гігантська діра в бюджеті - усе це в результаті посіяло сумніви в американській виключності і призвело до падіння курсу долара майже на 10% минулого року. У новому році зниження тривало.
Тобто тарифи - це непрямий податок на жителів США