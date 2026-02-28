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Новини Тарифи Трампа
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Скасування тарифів ще більше збагатить країни й компанії, які багато років "обкрадали" США, - Трамп

трамп

Дональд Трамп вважає, що рішення Верховного Суду щодо скасування його тарифів може дати змогу країнам і компаніям і далі "обдирати" Сполучені Штати.

Про це він написав у пʼятницю у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Трампа

На думку американського президента, ухвала суду "може дозволити повернути сотні мільярдів доларів країнам і компаніям, котрі протягом багатьох років обкрадали Сполучені Штати, а тепер, згідно з цим рішенням, можуть фактично продовжувати це робити, причому в ще більших обсягах".

На переконання Трампа, Верховний Суд не давав на це право.

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Він стверджує, що тепер країни й компанії претендуватимуть "на незаслужений прибуток просто з нічого, подібного якому світ ще ніколи не бачив", маючи на увазі, компенсацію, яку може бути сплачено за збитки від незаконних тарифів.

"Чи можливий повторний розгляд, чи перегляд цієї справи?" - додав Трамп.

Що передувало?

  • Нагадаємо, Верховний Суд США 20 лютого визнав незаконними масштабні тарифи американського президента Дональда Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу.
  • Згодом Дональд Трамп заявив про підвищення глобальних мит з 10% до 15% у відповідь на рішення Верховного Суду США про скасування його митної політики 20 лютого.

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Автор: 

мито (1262) США (26698) тарифи (2227) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+17
Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль.
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28.02.2026 07:42 Відповісти
+9
А чому ти, бидлюк, вважаєш, що обдирали? Твої срані штати тупо розраховувались за підтримку того свавілля, що ви робили у світі. А зараз на вас йух почали класти, бо ви задрали уже всіх. От ти, чмо, й заверещало.
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28.02.2026 07:47 Відповісти
+6
Байден о выступлении Трампа: «Он говорит почти два часа - и ни разу не упоминает годовщину вторжения фюрера в Украину. Я был в Украине, видел мужество этих людей. Представьте, что они чувствуют сейчас - неужели мы их бросаем?»
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28.02.2026 08:56 Відповісти
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Інші країни до мене обдирали США як липку - Трамп
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28.02.2026 07:41 Відповісти
Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль.
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28.02.2026 07:42 Відповісти
На думку американського президента, ухвала суду "може дозволити повернути сотні мільярдів доларів країнам і компаніям,....

 Отакої! НА ДУМКУ Трампа...

Навже Трамп має якісь думки? Автори які використовують такі звороти мови, - вірніше буде сказати готові матриці з пропусками "необходімоє впісать" - як на думку американського президента приєднуються до фанатів Трампа у компліментарності.

"Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль." - цитата Kozyuk

Тому використання подібних копліментарних на думку можна віднести до недоброчесної пропаганди з намірами ввести громадскість в оману.
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28.02.2026 08:35 Відповісти
Використання мовних зворотів типу НА ДУМКУ у контексті дій Трампа можна віднести до недоброчесної пропаганди з метою ввести громадскість в оману. Це ніби у подібному компліментарному ключі говорити-писати про випускників окадамії мішіпоплавського, які "поступили" не за зазнаннями, а за корочками.
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28.02.2026 08:40 Відповісти
А чому ти, бидлюк, вважаєш, що обдирали? Твої срані штати тупо розраховувались за підтримку того свавілля, що ви робили у світі. А зараз на вас йух почали класти, бо ви задрали уже всіх. От ти, чмо, й заверещало.
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28.02.2026 07:47 Відповісти
BBC
Ще рік тому експерти в один голос говорили, що статусу долара як головної світової валюти нічого не загрожує, якими б дивними не були дії Трампа. Усього за рік він словом і ділом зумів переконати їх у зворотному. В останні місяці віру в долар стрімко втрачають і економісти, і зарубіжні інвестори, зокрема дружньо налаштовані до Америки європейці та японці. Чому?

Гегемонія долара в останні десятиліття була прямим наслідком економічної, політичної та військової гегемонії США у світі. Однак Трамп поставив її під сумнів агресивною зовнішньою та внутрішньою політикою після повернення у Білий дім на другий термін рік тому.

Тарифна війна, погрози союзникам, полювання на мігрантів, наступ на Конгрес, суди, центральний банк та інші інститути в США, зростаючий борг і гігантська діра в бюджеті - усе це в результаті посіяло сумніви в американській виключності і призвело до падіння курсу долара майже на 10% минулого року. У новому році зниження тривало.
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28.02.2026 07:51 Відповісти
США своїм $ - "обкрадають" весь світ.
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28.02.2026 07:54 Відповісти
США будуть раді якщо їх гроші знеціняться на 80% це знецінить їх борги, проблема в тому, що і всі решта країни зроблять так само, тому так стрімко росте ціна золото...
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28.02.2026 07:57 Відповісти
Все це так, але навпаки. Клоунадою Трамба США маскують своє падіння. Долар перетворюється на кусок паперу не тому, що Трамб, а Трамб тому, що долар перетворюється на кусок паперу.
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28.02.2026 08:22 Відповісти
Усі компанії які сплатили твої тарифи зробили це за рахунок кінцевого споживача, по суті твої тарифи обкрадали кінцевих споживачів, простих американців, ось що суд довів дебілу...
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28.02.2026 07:53 Відповісти
ТАРИФИ ПЛАТЯТЬ ЖИТЕЛІ США!!!! Він дебілоїд. По факту жителі США платять більше за товари і мають менше грошей щоб тратити їх на інші товари.

Тобто тарифи - це непрямий податок на жителів США
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28.02.2026 08:20 Відповісти
Настав час коли обкрадати Америку має право лише Трамп бо це тепер "його корова" 😁
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28.02.2026 08:20 Відповісти
Тупий осел і тут помилився. Це *майкрософт* та чмо *маск* обкрадають увесь світ.
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28.02.2026 08:25 Відповісти
Світ такого не бачив оце точно
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28.02.2026 08:25 Відповісти
Світ і не таке бачив, то ми не бачили - життя коротке...
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28.02.2026 09:45 Відповісти
Шо значи, обворовывал США, не платили за поставленную продукцию?! Как, как можно было выбрать президентом США идиота?!?!
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28.02.2026 08:30 Відповісти
Так а ми кого обрали? Ми такі ж реднеки, тупі і обболванені - кацапский шансон та #идівський гумор, і "все довольни, все смеютца, все в презідіумє сідят..." (с). Досміялись, що щелепи ледь не тріснули
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28.02.2026 09:43 Відповісти
ДЕБІЛ!!!
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28.02.2026 08:34 Відповісти
знову діду Рон Вара наснився.
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28.02.2026 08:43 Відповісти
Это правда,отрицательный торговый баланс губит экономику.
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28.02.2026 08:51 Відповісти
Байден о выступлении Трампа: «Он говорит почти два часа - и ни разу не упоминает годовщину вторжения фюрера в Украину. Я был в Украине, видел мужество этих людей. Представьте, что они чувствуют сейчас - неужели мы их бросаем?»
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28.02.2026 08:56 Відповісти
Дякуємо Джо, але ж "томагавки" де?
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28.02.2026 09:39 Відповісти
Мова за ті томагавки, які дермак хотів, як двушечку, послати на москву?
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28.02.2026 11:23 Відповісти
Дебіл, це був так званий інтелектуальний, моральний чи як його інакше назви, обмін. Штати мали свій непорушний геополітичний статус. А тепер ніхто не "обдирає", а взамін витирають ноги і плюють на приклеєний чуб. Пихате чмо.
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Великий заздрісний економіст. Цікаво, він хоч знає, скільки буде 2х2?
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28.02.2026 09:35 Відповісти
Американські платіжні системи приносять США прибуток в 15 трильйонів доларів щорічно. Тобто будь який платіж через віза або мастеркард будь де на планеті всередині окремо взятої країни збагачує США. Створення національних платіжних систем для розрахунків всередині країн та блоків позбавить США халявних грошей. Саме цим зараз і займаються всі притомні керівники держав. Міжнародні розрахунки також можутьпроводитись альтернативними методами. Саме цього домагається Трамп, але ... американці скоро будуть змушені платити за конвертацію долара при купівлі товарів та послуг. І їм це дуже не сподобається. Гроші отримані таким чином держави зможуть спрямувати на власну оборону бо США "всьо"...
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28.02.2026 12:35 Відповісти
Один лідор заявляв що обманутий, а цей що обкрадений, хіба таким лохам керувати державами.
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28.02.2026 17:08 Відповісти
Гопник - Якщо я не буду їх грабувати, то вони будуть багатіти. Мені всі винні, бо я бідний і нещасний.
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01.03.2026 15:41 Відповісти
 
 