РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7686 посетителей онлайн
Новости Тарифы Трампа
1 154 20

Отмена тарифов еще больше обогатит страны и компании, которые много лет "обворовывали" США, - Трамп

трамп

Дональд Трамп считает, что решение Верховного суда об отмене его тарифов может позволить странам и компаниям и дальше "обдирать" Соединенные Штаты.

Об этом он написал в пятницу в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

По мнению американского президента, решение суда "может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые на протяжении многих лет обворовывали Соединенные Штаты, а теперь, согласно этому решению, могут фактически продолжать это делать, причем в еще больших объемах".

По убеждению Трампа, Верховный Суд не давал на это права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на медь и алюминий резко выросли: китайские трейдеры радуются перспективе снижения пошлин США

Он утверждает, что теперь страны и компании будут претендовать "на незаслуженную прибыль просто из ничего, подобного которой мир еще никогда не видел", имея в виду компенсацию, которая может быть выплачена за убытки от незаконных тарифов.

"Возможно ли повторное рассмотрение или пересмотр этого дела?" - добавил Трамп.

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
  • Впоследствии Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Читайте также: Биткоин упал ниже $65 000 на фоне неопределенности в отношении тарифов Трампа

Автор: 

пошлина (201) США (7100) тарифы (197) Трамп Дональд (4649)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:42 Ответить
+6
А чому ти, бидлюк, вважаєш, що обдирали? Твої срані штати тупо розраховувались за підтримку того свавілля, що ви робили у світі. А зараз на вас йух почали класти, бо ви задрали уже всіх. От ти, чмо, й заверещало.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:47 Ответить
+5
США своїм $ - "обкрадають" весь світ.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інші країни до мене обдирали США як липку - Трамп
показать весь комментарий
28.02.2026 07:41 Ответить
Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:42 Ответить
На думку американського президента, ухвала суду "може дозволити повернути сотні мільярдів доларів країнам і компаніям,....

 Отакої! НА ДУМКУ Трампа...

Навже Трамп має якісь думки? Автори які використовують такі звороти мови, - вірніше буде сказати готові матриці з пропусками "необходімоє впісать" - як на думку американського президента приєднуються до фанатів Трампа у компліментарності.

"Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль." - цитата Kozyuk

Тому використання подібних копліментарних на думку можна віднести до недоброчесної пропаганди з намірами ввести громадскість в оману.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:35 Ответить
Використання мовних зворотів типу НА ДУМКУ у контексті дій Трампа можна віднести до недоброчесної пропаганди з метою ввести громадскість в оману. Це ніби у подібному компліментарному ключі говорити-писати про випускників окадамії мішіпоплавського, які "поступили" не за зазнаннями, а за корочками.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:40 Ответить
А чому ти, бидлюк, вважаєш, що обдирали? Твої срані штати тупо розраховувались за підтримку того свавілля, що ви робили у світі. А зараз на вас йух почали класти, бо ви задрали уже всіх. От ти, чмо, й заверещало.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:47 Ответить
BBC
Ще рік тому експерти в один голос говорили, що статусу долара як головної світової валюти нічого не загрожує, якими б дивними не були дії Трампа. Усього за рік він словом і ділом зумів переконати їх у зворотному. В останні місяці віру в долар стрімко втрачають і економісти, і зарубіжні інвестори, зокрема дружньо налаштовані до Америки європейці та японці. Чому?

Гегемонія долара в останні десятиліття була прямим наслідком економічної, політичної та військової гегемонії США у світі. Однак Трамп поставив її під сумнів агресивною зовнішньою та внутрішньою політикою після повернення у Білий дім на другий термін рік тому.

Тарифна війна, погрози союзникам, полювання на мігрантів, наступ на Конгрес, суди, центральний банк та інші інститути в США, зростаючий борг і гігантська діра в бюджеті - усе це в результаті посіяло сумніви в американській виключності і призвело до падіння курсу долара майже на 10% минулого року. У новому році зниження тривало.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:51 Ответить
США своїм $ - "обкрадають" весь світ.
показать весь комментарий
28.02.2026 07:54 Ответить
США будуть раді якщо їх гроші знеціняться на 80% це знецінить їх борги, проблема в тому, що і всі решта країни зроблять так само, тому так стрімко росте ціна золото...
показать весь комментарий
28.02.2026 07:57 Ответить
Все це так, але навпаки. Клоунадою Трамба США маскують своє падіння. Долар перетворюється на кусок паперу не тому, що Трамб, а Трамб тому, що долар перетворюється на кусок паперу.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:22 Ответить
Усі компанії які сплатили твої тарифи зробили це за рахунок кінцевого споживача, по суті твої тарифи обкрадали кінцевих споживачів, простих американців, ось що суд довів дебілу...
показать весь комментарий
28.02.2026 07:53 Ответить
ТАРИФИ ПЛАТЯТЬ ЖИТЕЛІ США!!!! Він дебілоїд. По факту жителі США платять більше за товари і мають менше грошей щоб тратити їх на інші товари.

Тобто тарифи - це непрямий податок на жителів США
показать весь комментарий
28.02.2026 08:20 Ответить
Настав час коли обкрадати Америку має право лише Трамп бо це тепер "його корова" 😁
показать весь комментарий
28.02.2026 08:20 Ответить
Тупий осел і тут помилився. Це *майкрософт* та чмо *маск* обкрадають увесь світ.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:25 Ответить
Світ такого не бачив оце точно
показать весь комментарий
28.02.2026 08:25 Ответить
Шо значи, обворовывал США, не платили за поставленную продукцию?! Как, как можно было выбрать президентом США идиота?!?!
показать весь комментарий
28.02.2026 08:30 Ответить
ДЕБІЛ!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 08:34 Ответить
знову діду Рон Вара наснився.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:43 Ответить
Это правда,отрицательный торговый баланс губит экономику.
показать весь комментарий
28.02.2026 08:51 Ответить
Байден о выступлении Трампа: «Он говорит почти два часа - и ни разу не упоминает годовщину вторжения фюрера в Украину. Я был в Украине, видел мужество этих людей. Представьте, что они чувствуют сейчас - неужели мы их бросаем?»
показать весь комментарий
28.02.2026 08:56 Ответить
 
 