Отмена тарифов еще больше обогатит страны и компании, которые много лет "обворовывали" США, - Трамп
Дональд Трамп считает, что решение Верховного суда об отмене его тарифов может позволить странам и компаниям и дальше "обдирать" Соединенные Штаты.
Об этом он написал в пятницу в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Трампа
По мнению американского президента, решение суда "может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые на протяжении многих лет обворовывали Соединенные Штаты, а теперь, согласно этому решению, могут фактически продолжать это делать, причем в еще больших объемах".
По убеждению Трампа, Верховный Суд не давал на это права.
Он утверждает, что теперь страны и компании будут претендовать "на незаслуженную прибыль просто из ничего, подобного которой мир еще никогда не видел", имея в виду компенсацию, которая может быть выплачена за убытки от незаконных тарифов.
"Возможно ли повторное рассмотрение или пересмотр этого дела?" - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
- Впоследствии Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
Отакої! НА ДУМКУ Трампа...
Навже Трамп має якісь думки? Автори які використовують такі звороти мови, - вірніше буде сказати готові матриці з пропусками "необходімоє впісать" - як на думку американського президента приєднуються до фанатів Трампа у компліментарності.
"Людина, яка не знає самого елементарного про що знають діти в 4-му класі( назви країн і де вони знаходяться), не знає, що таке закони, міжнародне право та інше, хоче нав'язати свою маніакальну думку про функціонування держави і світу. Це приклад українцям, які вибрали точно такого собі у Вожді, тільки є різниця, що в США діють інститути влади, які поставлять ідіотів на місце, а в Україні цього немає. І людина, що і дня не служила у війську знімає генералів з посад і стирає цілі боєздатні бригади з технікою і людськими ресурсами у своїх маніакальних планах, в яких також великий нуль." - цитата Kozyuk
Тому використання подібних копліментарних на думку можна віднести до недоброчесної пропаганди з намірами ввести громадскість в оману.
Ще рік тому експерти в один голос говорили, що статусу долара як головної світової валюти нічого не загрожує, якими б дивними не були дії Трампа. Усього за рік він словом і ділом зумів переконати їх у зворотному. В останні місяці віру в долар стрімко втрачають і економісти, і зарубіжні інвестори, зокрема дружньо налаштовані до Америки європейці та японці. Чому?
Гегемонія долара в останні десятиліття була прямим наслідком економічної, політичної та військової гегемонії США у світі. Однак Трамп поставив її під сумнів агресивною зовнішньою та внутрішньою політикою після повернення у Білий дім на другий термін рік тому.
Тарифна війна, погрози союзникам, полювання на мігрантів, наступ на Конгрес, суди, центральний банк та інші інститути в США, зростаючий борг і гігантська діра в бюджеті - усе це в результаті посіяло сумніви в американській виключності і призвело до падіння курсу долара майже на 10% минулого року. У новому році зниження тривало.
Тобто тарифи - це непрямий податок на жителів США