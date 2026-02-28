Отмена тарифов еще больше обогатит страны и компании, которые много лет "обворовывали" США, - Трамп

Дональд Трамп считает, что решение Верховного суда об отмене его тарифов может позволить странам и компаниям и дальше "обдирать" Соединенные Штаты.

Об этом он написал в пятницу в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Трампа

По мнению американского президента, решение суда "может позволить вернуть сотни миллиардов долларов странам и компаниям, которые на протяжении многих лет обворовывали Соединенные Штаты, а теперь, согласно этому решению, могут фактически продолжать это делать, причем в еще больших объемах".

По убеждению Трампа, Верховный Суд не давал на это права.

Он утверждает, что теперь страны и компании будут претендовать "на незаслуженную прибыль просто из ничего, подобного которой мир еще никогда не видел", имея в виду компенсацию, которая может быть выплачена за убытки от незаконных тарифов.

"Возможно ли повторное рассмотрение или пересмотр этого дела?" - добавил Трамп.

Что предшествовало?

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены по закону о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Впоследствии Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

