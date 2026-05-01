Пошлины на автомобили из ЕС будут повышены до 25%, — Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что со следующей недели повысит пошлины на автомобили из Европейского Союза до 25%.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Повышение пошлин на автомобили из ЕС

"Я рад объявить, что, учитывая то, что Европейский Союз не выполняет наш полностью согласованный торговый договор, уже на следующей неделе я повышу пошлины на автомобили и грузовики, поступающие в Соединенные Штаты из ЕС. Пошлина будет увеличена до 25%", — написал глава Белого дома.

В то же время он заявил, что если европейские автопроизводители будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, пошлин не будет.

"Многие заводы по производству легковых и грузовых автомобилей сейчас строятся (в США. — Ред.), в них инвестировано более 100 миллиардов долларов, что является рекордом в истории производства легковых автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых будут работать американские рабочие, вскоре откроются", — добавил президент США.

Что предшествовало?

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены в соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Впоследствии Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

