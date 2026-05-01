Пошлины на автомобили из ЕС будут повышены до 25%, — Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что со следующей недели повысит пошлины на автомобили из Европейского Союза до 25%.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Повышение пошлин на автомобили из ЕС
"Я рад объявить, что, учитывая то, что Европейский Союз не выполняет наш полностью согласованный торговый договор, уже на следующей неделе я повышу пошлины на автомобили и грузовики, поступающие в Соединенные Штаты из ЕС. Пошлина будет увеличена до 25%", — написал глава Белого дома.
В то же время он заявил, что если европейские автопроизводители будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, пошлин не будет.
"Многие заводы по производству легковых и грузовых автомобилей сейчас строятся (в США. — Ред.), в них инвестировано более 100 миллиардов долларов, что является рекордом в истории производства легковых автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых будут работать американские рабочие, вскоре откроются", — добавил президент США.
Что предшествовало?
- Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены в соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
- Впоследствии Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.
і вже давно
Але всі його дії підсилюють лише одного гравця, якого решта світу намагається прибрати з поля гри - московія.
Трампон не боїться пУтіна, не ненавидить його, не розчарований ним... Він його обожнює, бо сам хоче таку владу, такі гроші, таке обожнювання в середині країни, як то має ху@ло... Нарцис з шизофренією і деменцією на більше не здатний, ІМХО
сильная это когда португалец готов умирать за латыша в войне против русни.
за тарифы платили все, особенно конечные покупатели, а возмещение получат только корпорации.
Ізоляція США, про що трампон казав у своїй програмі і до якої все веде, розпочне світову економічну кризу, але за результатом (ІМХО) вона (при нинішньому рівні глобалізації) вдарить по США сильніше в кілька десят разів, ніж "Велика дипресія" в минулому сторіччі... А світ виживе...
Краще 500!
500 більше ніж 25, скажіть йому!