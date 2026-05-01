3 494 39

Пошлины на автомобили из ЕС будут повышены до 25%, — Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что со следующей недели повысит пошлины на автомобили из Европейского Союза до 25%.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Повышение пошлин на автомобили из ЕС 

"Я рад объявить, что, учитывая то, что Европейский Союз не выполняет наш полностью согласованный торговый договор, уже на следующей неделе я повышу пошлины на автомобили и грузовики, поступающие в Соединенные Штаты из ЕС. Пошлина будет увеличена до 25%", — написал глава Белого дома.

В то же время он заявил, что если европейские автопроизводители будут производить легковые и грузовые автомобили на заводах в США, пошлин не будет.

"Многие заводы по производству легковых и грузовых автомобилей сейчас строятся (в США. — Ред.), в них инвестировано более 100 миллиардов долларов, что является рекордом в истории производства легковых автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых будут работать американские рабочие, вскоре откроются", — добавил президент США.

Что предшествовало?

  • Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные тарифы американского президента Дональда Трампа на импорт из других стран, которые были введены в соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях национального масштаба.
  • Впоследствии Дональд Трамп заявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15% в ответ на решение Верховного суда США об отмене его таможенной политики 20 февраля.

Автор: 

авто пошлина Евросоюз Трамп Дональд
Топ комментарии
красавчик, значить в європі авто подешевшають.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:32 Ответить
оно просто дебил с деменцией...свои машины себе в очко засунут
показать весь комментарий
01.05.2026 19:46 Ответить
ага, а потім він оголосить біг діл з китайським HAVAL, BYD, ******* і іншими лоховозками
показать весь комментарий
01.05.2026 20:18 Ответить
Руде поцануте знову за своє. Такий бізнесмен як *****.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:33 Ответить
Це така відповідь Санчесу, Мерцу і Мелоні судячи зі всього. З нато не рокатило то вирішив так. Було очікувано насправді
показать весь комментарий
01.05.2026 19:33 Ответить
щасливі гомериканці будуть "розсікати" на одноразових "китайцях"..
показать весь комментарий
01.05.2026 19:36 Ответить
а шо вже форд закрився?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:39 Ответить
Разом з GM
показать весь комментарий
01.05.2026 19:48 Ответить
китайці - тупо дешевші, а мудрий гомериканський нАріт (як і наші, ті шо особливообдаровані) ласий до шари та скидок, і живуть також одним днем та вірою у обіцянки-цяцянки.. Трумп - найкращий доказ тому..
показать весь комментарий
01.05.2026 21:03 Ответить
завжди будуть ті, хто буде купувати дешеве гімно. а також завжди будуть ті, хто буде купувати якісне і дороге.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:05 Ответить
Помню Форд с неграми забегал на завод итальяшек и ломал там все, а после его жену чпокали негры, антисемиты они такие.
показать весь комментарий
02.05.2026 06:17 Ответить
С эмблемой " мацквич".)
показать весь комментарий
01.05.2026 19:40 Ответить
так есть еще японцы и корейцы помимо своего производства
показать весь комментарий
02.05.2026 00:30 Ответить
И нотации Карла не помогли. Если ты идиот то это навсегда!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:39 Ответить
Зелена дорога китайцям відкрита
показать весь комментарий
01.05.2026 19:43 Ответить
Мастурбатор)))Тут з американських бачу одинокі доджі та класичні часів Елвіса)Ну ,звичайно тесли,але це вже з минулого серіалу))
показать весь комментарий
01.05.2026 19:44 Ответить
це трумпло відкрито виступає проти Європи..
і вже давно
показать весь комментарий
01.05.2026 19:45 Ответить
Не зовсім. Він хоче керувати Європою, як своєю "вотчиною" (бути царем), але хоче керувати сильною Європою. Але сильна Європа те "керування" пошле... Вже послала вслід за крейсером "Москва". Руда мавпа хоче "сильну Європу", але так само хоче керувати ЄС. Дві протилежні ідеї в одній голові - психіатри у захваті!
Але всі його дії підсилюють лише одного гравця, якого решта світу намагається прибрати з поля гри - московія.

Трампон не боїться пУтіна, не ненавидить його, не розчарований ним... Він його обожнює, бо сам хоче таку владу, такі гроші, таке обожнювання в середині країни, як то має ху@ло... Нарцис з шизофренією і деменцією на більше не здатний, ІМХО
показать весь комментарий
01.05.2026 20:04 Ответить
да нет никакой сильной европы.

сильная это когда португалец готов умирать за латыша в войне против русни.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:31 Ответить
Кацап, як ніхто - знається на ......сильних европах))))
показать весь комментарий
02.05.2026 07:45 Ответить
Дай дурню х_й скляний - він і х_й розіб'є, і руки поріже.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:47 Ответить
Воно ще за минулі тарифи не розрахувалося за рішенням Верховного Суду, що визнав їх незаконними та поставив відшкодувати.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:48 Ответить
так там фашистко-гешефтная мутка.

за тарифы платили все, особенно конечные покупатели, а возмещение получат только корпорации.
показать весь комментарий
02.05.2026 00:32 Ответить
Якесь таке дивне відчуття, що наступного разу не промахнуться...
показать весь комментарий
01.05.2026 19:51 Ответить
Це таке "налагодження взаємовідносин" з Європою? Тоді я розумію, чому руде було банкрутом не один раз! І все більше вірю, що піднімалося воно за рахунок кремлівських грошей. Бо так зміцнювати позиції кремлядів жоден патріот СВОЄЇ держави (навіть московити) не зможе!

Ізоляція США, про що трампон казав у своїй програмі і до якої все веде, розпочне світову економічну кризу, але за результатом (ІМХО) вона (при нинішньому рівні глобалізації) вдарить по США сильніше в кілька десят разів, ніж "Велика дипресія" в минулому сторіччі... А світ виживе...
показать весь комментарий
01.05.2026 19:53 Ответить
Его предидущие тарифы суд отменл, тут будет аналогично. Хотя большинство производителей имеют там производство и их это вообще не косенётся. Очередной пук в лужу старого маразматика.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:55 Ответить
Цікаво, хто тоді в Європі буде купувати форди тощо яки здорощають на 25 або 30%?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:56 Ответить
Слабо. Давай на сто.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:59 Ответить
Трамп уже програв суд, що підіймати за мита це не його повноваження, багато компаній які їх оплатили в 25 р. тепер вимагають від США їх відшкодувати..., на ці його пусті заяви вже ніхто уваги не звертає... воно всралось в Ірані, його і Ізраїль Європа послала ***** з їх війною, ось гівно і біситься, бо наземну операцію починати в Ірані не хоче, зупиняти китайські кораблі з нафтою і товарами на шляху в Іран не може... так хоч підісру Мерцу і Макрону за їх образи
показать весь комментарий
01.05.2026 20:03 Ответить
Гадаю ЄС в " боргу" не залишиться...😊
показать весь комментарий
01.05.2026 20:20 Ответить
Європейські авто стануть дорожчими для американців, а псевдо російські (китайські) дешевші, велком ту автократія.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:37 Ответить
Правильне рішення. Лохторату Трампа буде легше зрозуміти наскільки ліпше їздити на американських машинах, які до біса ненажерливі, а не на економних Європейських.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:41 Ответить
не треба ображати американських інженерів автопрому, там далеко не лохі працюють, на противагу їх президенту. У мене седан, розмір як S-клас, по вартості як C-клас та по утриманню не дорожчій за А-клас
показать весь комментарий
01.05.2026 21:06 Ответить
Добре, що ви зупинились на А класі. А могли б спи z діти що утримання американського S-класу виходить як велосипеда ,,Школьник,,
показать весь комментарий
01.05.2026 21:32 Ответить
"Апять двацать пять" (кацапське)
показать весь комментарий
01.05.2026 20:45 Ответить
Боже, врятуй Америку від рижого дебіла.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:03 Ответить
500!!!
Краще 500!
500 більше ніж 25, скажіть йому!
показать весь комментарий
01.05.2026 21:26 Ответить
Если правильно понял, то сначала американцы платили за продукты больше, благодаря пошлинам, теперь за экономичные, дешевые и надёжные авто тоже будут платить? Ну ладно, жаль их конечно, но что не сделаешь ради величия)))
показать весь комментарий
01.05.2026 21:49 Ответить
*******
показать весь комментарий
01.05.2026 23:10 Ответить
 
 