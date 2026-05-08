Трамп передумал повышать тарифы на автомобили из Евросоюза: дал время до 4 июля

Президент США Дональд Трамп отложил введение повышенных пошлин на автомобили из Евросоюза до 4 июля. Он заявил, что ожидает от ЕС выполнения торговых соглашений, предусматривающих снижение тарифов до нулевого уровня, и предупредил о возможных последствиях в случае нарушения этих обязательств.

Это решение было принято после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social, сообщает ЦЕНЗОР. НЕТ.

"Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, заключенного в Тернберри, Шотландия, - крупнейшего торгового соглашения в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было согласовано, снизит свои тарифы до нуля!" - подчеркнул президент США.

Он добавил, что согласился предоставить время до 4 июля для выполнения договоренностей, после чего, по его словам, в случае невыполнения "тарифы сразу же подскочат до гораздо более высокого уровня".

Ранее Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили из Евросоюза до 25% с этой недели. В то же время, он уточнил, что в случае, если европейские автопроизводители наладят производство легковых и грузовых автомобилей на заводах в США, такие пошлины вводиться не будут.

В то же время председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал решение президента США о повышении пошлин на автомобили из ЕС неприемлемым. Он также охарактеризовал действия администрации Трампа как "явную непредсказуемость" и призвал Евросоюз придерживаться четкой позиции.