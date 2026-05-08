Трамп передумал повышать тарифы на автомобили из Евросоюза: дал время до 4 июля

Президент США Дональд Трамп отложил введение повышенных пошлин на автомобили из Евросоюза до 4 июля. Он заявил, что ожидает от ЕС выполнения торговых соглашений, предусматривающих снижение тарифов до нулевого уровня, и предупредил о возможных последствиях в случае нарушения этих обязательств.

Это решение было принято после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social, сообщает ЦЕНЗОР. НЕТ. 

"Я терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, заключенного в Тернберри, Шотландия, - крупнейшего торгового соглашения в истории! Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и, как и было согласовано, снизит свои тарифы до нуля!" - подчеркнул президент США.

Он добавил, что согласился предоставить время до 4 июля для выполнения договоренностей, после чего, по его словам, в случае невыполнения "тарифы сразу же подскочат до гораздо более высокого уровня".

Ранее Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили из Евросоюза до 25% с этой недели. В то же время, он уточнил, что в случае, если европейские автопроизводители наладят производство легковых и грузовых автомобилей на заводах в США, такие пошлины вводиться не будут.

В то же время председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал решение президента США о повышении пошлин на автомобили из ЕС неприемлемым. Он также охарактеризовал действия администрации Трампа как "явную непредсказуемость" и призвал Евросоюз придерживаться четкой позиции.

Топ комментарии
+9
Краще би ти передумав бути президентом.
08.05.2026 09:16 Ответить
+7
Ото господар свого слова - хотів сказав, хотів забрав!
08.05.2026 09:10 Ответить
+7
настав час коли бачиш заголовок Трамп шось сказав і прогортуєш далі, не читавши
08.05.2026 09:33 Ответить
конь
08.05.2026 09:07 Ответить
Дайте цьому довбойпу оселедець, нехай закриє свою піхву
08.05.2026 11:28 Ответить
08.05.2026 09:10 Ответить
Меланія - молодець, дід піґулку з'їв.
08.05.2026 09:22 Ответить
коли цього під* філа трампа , переведуть з Білого дурдому до псих лікарні закритого типу ?!...
08.05.2026 09:27 Ответить
Логично и справедливо - "мы,великая Америка,покупаем ваши автомобили,поддерживаем этим вашу дряхлую экономику,а вы,европейцы,покупаете у нас нефть и газ,тем самым мы уравновешиваем наш торговый баланс и переводим наши экономические взаимоотношения на стабильный и добрососедский уровень", браво мистер Трамп.
08.05.2026 09:29 Ответить
Американці не виробляють такої якості авто, як німці. Так що "дряхлая економіка" це не про європейців. І тут вже не реднеки, яким і іржавий фордік зійде, а дяді з мішками грошей запитали трампидло "а нам на чому їздити?"
08.05.2026 10:03 Ответить
У вас плохой с логикой,никто не запрещает немцам продавать свои авто в США,они там будут,германофилы и их интересы не пострадают,я говорил абсолютно о другом.
08.05.2026 10:20 Ответить
Колотить діда...
08.05.2026 09:46 Ответить
недоношенный !!!(((
08.05.2026 09:54 Ответить
Шо, апять chicken out?
08.05.2026 09:58 Ответить
- Що у нас сьогодні новенького?
- Трамп передумав.
- Це зрозуміло, а що нового?
08.05.2026 10:09 Ответить
Интересно как можно быть таким звиздоболом по жизни? Он же за слова свои не отвечает. Как с ним дела вести можно с пустобрехом.
08.05.2026 10:27 Ответить
Як же він хоче щоб всі боялись його, велись на дешеві маніпуляції і приповзали навколішки благати його. Але на відміну від нього, це розумніші люди без дитячих травм
08.05.2026 10:53 Ответить
Він навіть не знає, що підвищені ним мита в кінцевому підсумку оплачує рядовий американський споживач.... якому нафік не потрібен 20-тилітровий американський каділлак, а потрібне 5-7-літрове економічне надійне авто щоб дістатися роботи і назад додому...
08.05.2026 19:25 Ответить
 
 