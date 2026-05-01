В Европарламенте отреагировали на новые пошлины Трампа: "Пока ЕС выполняет свои обязательства, США продолжают их нарушать"

Бернд Ланге

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС.

Реакция Европарламента

"Европейский парламент по-прежнему придерживается соглашения, заключенного в Шотландии, и работает над завершением законодательного процесса. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать. От пошлин на более чем 400 видов стальных и алюминиевых изделий до нынешних мер в отношении автомобилей — это свидетельствует о явной ненадежности. Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. Теперь ЕС должен сохранять четкость и твердость позиции", — отметил Ланге.

Он также назвал шаги администрации Трампа "явно непредсказуемыми" и призвал ЕС придерживаться четкой позиции.

ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции

Читайте также: Новые 10% пошлин Трампа вступили в силу: Белый дом планирует повысить ставки до 15%

Новые пошлины Трампа

Напомним, что 1 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что со следующей недели повысит пошлины на автомобили из Европейского Союза до 25%.

Читайте также: Пошлины на автомобили из ЕС будут повышены до 25%, — Трамп

Європарламенту просто треба називати речі своїми іменами. Поки трамп президент США ніякого конструктиву між ЄС і США не буде.
01.05.2026 21:46 Ответить
Бо Трамп кончений
01.05.2026 21:50 Ответить
каждый пересичный свинопас в сравнении с Трампом выглядит аристократом
01.05.2026 21:54 Ответить
За часи президентства Трампа імідж Америки це стала "Ганьба".
01.05.2026 22:02 Ответить
Але все ж ні в кого з європейських очільників недостатньо мужності сказати світу що наразі країною США керує хвора людина. І що потрібно якось запобігти краху світової системи яка, неважливо чому досі, заснована на міцності та адекватності уряду США.
01.05.2026 22:10 Ответить
Панове європейці, Трамп, щоб визнали - він ********.
01.05.2026 22:32 Ответить
Надовго ті мита?
Попредні суд скасував...
01.05.2026 23:09 Ответить
Именно поэтому и звучит призыв с тампоном не торговаться. Когда суд отметит его пошлины компании импортёры сами выставят ему счёт.
02.05.2026 01:21 Ответить
2 раза ку забыли сделать.....
02.05.2026 07:06 Ответить
 
 