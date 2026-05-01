В Европарламенте отреагировали на новые пошлины Трампа: "Пока ЕС выполняет свои обязательства, США продолжают их нарушать"

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС.

Об этом он написал в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Европарламента

"Европейский парламент по-прежнему придерживается соглашения, заключенного в Шотландии, и работает над завершением законодательного процесса. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать. От пошлин на более чем 400 видов стальных и алюминиевых изделий до нынешних мер в отношении автомобилей — это свидетельствует о явной ненадежности. Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. Теперь ЕС должен сохранять четкость и твердость позиции", — отметил Ланге.

Он также назвал шаги администрации Трампа "явно непредсказуемыми" и призвал ЕС придерживаться четкой позиции.



Новые пошлины Трампа

Напомним, что 1 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что со следующей недели повысит пошлины на автомобили из Европейского Союза до 25%.

