В Європарламенті відреагували на нові мита Трампа: "Поки ЄС виконує свої зобов’язання, США продовжують їх порушувати"

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприйнятним підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС.

"Європейський парламент і досі дотримується угоди, укладеної у Шотландії, та працює над завершенням законодавчого процесу. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати. Від мит на понад 400 видів сталевих та алюмінієвих виробів до нинішніх заходів щодо автомобілів — це свідчить про явну ненадійність. Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. Тепер ЄС має зберігати чіткість і твердість позиції", - зазначив Ланге.

Він також назвав кроки адміністрації Трампа "явною непередбачуваністю" та закликав ЄС дотримуватися чіткої позиції.

ЄС повинен зараз зберігати чіткість і твердість позиції

Нові мита Трампа

Нагадаємо, що 1 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що з наступного тижня підвищить мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%.

Європарламенту просто треба називати речі своїми іменами. Поки трамп президент США ніякого конструктиву між ЄС і США не буде.
01.05.2026 21:46 Відповісти
Бо Трамп кончений
01.05.2026 21:50 Відповісти
каждый пересичный свинопас в сравнении с Трампом выглядит аристократом
01.05.2026 21:54 Відповісти
За часи президентства Трампа імідж Америки це стала "Ганьба".
01.05.2026 22:02 Відповісти
Але все ж ні в кого з європейських очільників недостатньо мужності сказати світу що наразі країною США керує хвора людина. І що потрібно якось запобігти краху світової системи яка, неважливо чому досі, заснована на міцності та адекватності уряду США.
01.05.2026 22:10 Відповісти
Панове європейці, Трамп, щоб визнали - він ********.
01.05.2026 22:32 Відповісти
Надовго ті мита?
Попредні суд скасував...
01.05.2026 23:09 Відповісти
Именно поэтому и звучит призыв с тампоном не торговаться. Когда суд отметит его пошлины компании импортёры сами выставят ему счёт.
02.05.2026 01:21 Відповісти
2 раза ку забыли сделать.....
02.05.2026 07:06 Відповісти
 
 