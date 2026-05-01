В Європарламенті відреагували на нові мита Трампа: "Поки ЄС виконує свої зобов’язання, США продовжують їх порушувати"

Голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге назвав неприйнятним підвищення президентом США Дональдом Трампом мит на автомобілі з ЄС.

Реакція Європарламенту

"Європейський парламент і досі дотримується угоди, укладеної у Шотландії, та працює над завершенням законодавчого процесу. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати. Від мит на понад 400 видів сталевих та алюмінієвих виробів до нинішніх заходів щодо автомобілів — це свідчить про явну ненадійність. Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. Тепер ЄС має зберігати чіткість і твердість позиції", - зазначив Ланге.

Він також назвав кроки адміністрації Трампа "явною непередбачуваністю" та закликав ЄС дотримуватися чіткої позиції.

"Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. ЄС повинен зараз зберігати чіткість і твердість позиції",- додав голова Комітету з міжнародної торгівлі.

Нові мита Трампа

Нагадаємо, що 1 травня президент США Дональд Трамп повідомив, що з наступного тижня підвищить мита на автомобілі з Європейського Союзу до 25%.

