Автоматизація видобутку нафти та газу: "Укрнафта" встановила 112 систем дозування реагентів

"Укрнафта" впроваджує автоматизацію у процеси видобутку нафти та газу. Компанія вже запустила 112 нових систем автоматичного дозування хімічних реагентів, які дозволяють захищати підземне обладнання від пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Системи оснащені можливістю дистанційного керування насосним обладнанням на поверхні та моніторингом тиску в свердловинах у режимі реального часу, що дає змогу оперативно реагувати на зміни у роботі свердловин.

У результаті впровадження очікується:

зниження корозійного впливу на підземне обладнання свердловин;

зменшення ризику утворення соляних і парафінових відкладень;

стабілізація роботи газових свердловин;

збільшення міжремонтного періоду експлуатації свердловин.

скорочення простоїв і підвищення ефективності використання виробничого фонду.

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Раніше "Укрнафта" повідомляла про скорочення кількості ремонтів свердловин та підвищення ефективності видобутку завдяки впровадженню сучасного насосного обладнання від провідних світових виробників.

Нагадаємо, "Укрнафта" уклала контракт із фінською компанією Wärtsilä Finland Oy на постачання комплектних газопоршневих установок загальною вартістю 45,6 млн євро. Згідно з умовами угоди, до кінця 2027 року виробник має передати чотири електричні станції.