Ціни на соняшник в Україні почали знижуватися: які причини?

Попит на соняшник в Україні почав знижуватися, оскільки дедалі більше переробних підприємств зупиняються на профілактичні роботи та готуються до нового сезону ріпаку. Скорочення кількості покупців одразу призвело до зниження закупівельних цін, які, ймовірно, продовжать знижуватися і в червні.

Про це повідомляє UkrAgroConsult.

Динаміка цін

Протягом минулого тижня закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) в Україні зменшилися на 200-300 грн за тонну до рівнів 31 300-33 000 грн за тонну або $630-660 за тонну без податку на додану вартість.

Переробники неохоче сплачували додаткові премії за великі партії сировини, оскільки вже сформували достатні запаси, закуповуючи продукцію навіть невеликими обсягами.

Минулого тижня ціни попиту на соняшникову олію в Індії залишалися на рівні $1400-1410 за тонну CIF Мумбаї, тоді як російська соняшникова олія подорожчала на $10 за тонну до $1300 за тонну FOB, а українська – на $5-10 за тонну до $1330-1335 за тонну через порти Чорного моря.

Фактор поставок з Аргентини

Активні поставки соняшникової олії з Аргентини посилюють конкуренцію на світовому ринку, тому найближчим часом не очікується зростання цін ні на олію, ні на соняшник.

Сприятливі погодні умови з прохолодною погодою та періодичними опадами підтримують формування доброго врожаю соняшнику нового сезону та підвищують потенціал врожайності ріпаку в Україні та Європейському Союзі. Це може призвести до збільшення пропозиції рослинних олій нового врожаю та посилення конкуренції за покупців.

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Як повідомлялося, у травні обсяг експорту українського соняшникового шроту становив 119 069 тонн. Основним ринком збуту української продукції залишається Китай, куди було спрямовано більшу частину експортних партій.

Нагадаємо, за прогнозом USDA виробництво соняшнику в Україні у 2026/27 маркетинговому році може зрости до 13,5 млн тонн проти 11 млн тонн у 2025/26 МР. Таким чином, урожай здатен збільшитися на 2,5 млн тонн, або майже на 23%, що свідчить про відновлення виробництва після десятирічного мінімуму, зафіксованого в поточному сезоні.